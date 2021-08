SVE ZNAM, ALI NE RADIM PO KUĆI: Ceca Ražnatović priznala da ima pomoć - "Ne uživam u tome i ne interesuje me"

Svetlana Ceca Ražnatović otkrila da zna da obavlja sve kućne poslove, ali to ne radi.

Izvor: Prva tv screenshot

Pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović svojevremeno je otkrila da se ne bavi kućnim poslovima, a sada je otkrila i da "sve zna da radi", ai i zašto to ipak ne čini.

"Moja mama je insistirala na tome da Lidija i ja na vrijeme naučimo sve što se toga tiče, ali bih ja sada lagala kada bih rekla da to i radim", rekla je Ceca i dodala:

"Ne uživam u tome niti me to interesuje. Da se razumijemo, da moram, naravno da bih to radila. Ništa od toga nije mi strano, već prosto, imam mogućnost izbora".