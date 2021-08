BOLJE IM JE DA TO URADE, NEGO DA JA BUDEM UPORNA! Ceca priznala da i dalje provjerava Veljka i Anastasiju!

Ceca Ražnatović bila je stroga majka, a danas?

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Folk zvijezda Ceca Ražnatović, koja je nedavno imala spektakularan nastup u Vrnjačkoj Banji na kojem je bio i njen dečko Bogdan Srejović, otkrila je kako izgleda njen život kada se kamere ugase.

Pjevačica je na samom početku otkrila da li obavlja kućne poslove.

"Moja mama je insistirala na tome da Lidija i ja na vrijeme naučimo sve što se toga tiče, ali bih ja sada lagala kada bih rekla da to i radim. Ne uživam u tome niti me to interesuje. Da se razumijemo, da moram, naravno da bih to radila. Ništa od toga nije mi strano, već prosto, imam mogućnost izbora", rekla je Ceca.

Poznato je da sa sestrom Lidijom i njenom porodicom živi u istoj kući već godinama.

"Lidija i ja, kao i naša djeca, veoma smo vezani. Mi smo velika i kompaktna porodica koja živi zajedno i tako funkcionišemo već godinama. Da li je tu mama ili tetka u momentu kada neka odluka treba da se donese, nebitno je. Na isti način funkcionišu i moja djeca. Kod nas je sve spontano i opušteno", istakla je Ceca i otkrila da li i danas stalno zove i provjerava Veljka i Anastasiju, kao što je to činila kada su bili mlađi.

"Apsolutno! Oni su moja djeca doživotno i već su se navikli na to. Kada su bili tinejdžeri bunili su se, a sada znaju kada ja pozovem da im je bolje da se jave, nego da budem uporna dok ih ne dobijem", zaključila je Ceca Ražnatović.