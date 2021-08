ZVALA SAM MAMU, POČELA DA PLAČEM! Kristina prvi put iskreno o susretu s Kristijanovom ženom - Bolesno je da se družimo!

Kristina Spalević je do detalja opisala kako je izgledalo kada je ispred sebe videla ženu Kristijana Golubovića.

Pevačica Kristina Spalević nastavila je vezu s Kristijanom Golubovićem i posle Zadruge, a budući da je on i dalje u zvaničnom braku, najviše se pisalo o njenom odnosu s njegovom suprugom Ivanom s kojom ima ćerku.

Do susreta između ljubavnice i supruge je došlo nedugo nakon što se Zadruga završila, a nakon Kristijanove priče, Kristina je sada detaljno opisala kako se tada osećala.

"Biću maksimalno iskrena što se ovoga tiče. Bili smo u Kragujevcu, nije mi na pamet palo da izađem iz auta, on je nosio detetu poklone. Kristijan je hteo da se ošiša, terao je mene da radim nokte, salon je bio pored njegove zgrade. Ja izlazim i samo u jednom trenutku vidim Ivanu! Samo sam se okrenula... Ja sam se sakrila, nikad nisam tako kukavički postupila.

Bilo me je sramota. Zvala sam mamu, i samo u jednom trenutku čujem da me neko zove. Nisam to očekivala, dozivala me je Ivana, i stala sam ovako. Nikad se nisam osećala tako u životu, ne mogu da kažem da sam se uplašila. Ja sam nju posmatrala kao neku strogu ženu, a ona mi je prišla, pružila ruku, u jednom trenutku me je samo zagrlila, nisam mogla ništa da progovorim. Bilo me je sramota da pogledam dete, i onda je Kristijan otišao da se frizira, pritom, tu su njegove drugarice i poznanice. Pozvao me je sa strane i tek tu su mi krenule suze", ispričala je Kristina.

"Da sam ja na njenom mestu, znam da ne bih ni ja krivila treće lice. Nemam pojma o čemu smo razgovarale, ja sam bila oduzeta. Čisto iz neprijatnosti smo krenule da komentarišemo i pričamo nešto. Bilo mi je neprijatno, i stiže mi poruka od Kristijana da dođem. Ona je nenormalno prijatna žena. Bilo bi bolesno da se družimo nas dve, osudu nisam videla s njene strane, a mislim da njega i te kako krivi, jeste povređena. Drži se ona, ali prema meni nema ništa tako", nastavila je Kristina u emisiji "Narod pita".