ZBOG PORNO SAJTA GASI SEKSI FOTKE NA INSTAGRAMU?! Od sad sam zakopčana do grla - za pretplatu gola golcijata!

Starleta Stanija Dobrojević potvrdila da će pratiocima od sada naplaćivati eksplicitne fotke

Izvor: Instagram/ stanijadobrojevic

Stanija Dobrojević otvorila je nalog na sajtu za odrasle Onlyfans, na kojem će za pretplatu pokazati pratiocima šta krije ispod grudnjaka i tangi.

Sada je potvrdila ovu vest i dodala da će njen Instagram zbog novog načina zarade, izgledati drugačije!

"Tačno je da otvaram svoj profil na tom sajtu i uzbuđena sam zbog svega. Velika je procedura samo pokretanje, ali sam uspela sve relativno brzo da završim jer sam imala tim ljudi koji mi je pomagao da sve prođe kako treba. Napravila sam odlične fotografije, ali tek sledi veliki rad da bi se sve podiglo na svetski nivo. Želim svima koji posete moj sajt da pružim raj za oči! Svi koji budu želeli da se pretplate na moj kanal treba da plate 29 dolara. To je mesečna članarina i mislim da stvarno nije mnogo za sve ono što spremam fanovima", rekla je Stanija i dodala:

"Ovo je stranica kao stvorena za mene! Mom dečku Marku nije smetalo kad sam rekla da bih volela da pokrenem taj biznis i odmah me je podržao. Svi znaju da ja volim da se fotografišem izazovnije, pa što ne bih našla način da to još bolje unovčim. Danas ljudi dobro zarađuju na ovaj način, a opet je sve legalno i zaštićeno. Sad na Instagramu mogu da kačim slike na kojima sam skroz zakopčana, a one provokativne će da vidi samo ko plati na mom profilu na ovom sajtu".