OPIJA SE, IZLAZI I STALNO MENJA MUŠKARCE! Komšije žestoko oplele po novoj devojci Darka Lazića - OSRAMOTILA JE RODITELJE

Svoj komentar dala i majka Barbare Bobak.

Bivša zvezda "Granda" Barbara Bobak iz Futoga postala je poznata kada se smuvala sa pevačem Darkom Lazićem, a njene komšije otkrile su da je odranije poznata po pričama da je često menjala momke.

I dok Barbarini sugrađani za njene roditelje imaju samo reče hvala, pevačica nije na dobrom glasu.

"Nisam ni znala da peva dok nije napravila skandal i osvanula u novinama. Njena majka je fina žena, ljubazna je, iako vam to neće svi reći, razumem je što nas sada izbegava, sigurno ju je sramota. Barbara nas već godinama gleda s visine, čak neće ni da se javi. Jedino pozitivno o njoj što imam da kažem je da je lepa. Nikad mi se nije sviđao njen način života, mislim da je promiskuitetna, po selu se godinama priča kako ide od jednog do drugog muškarca. Ova veza s Darkom Lazićem je dno dna, on jeste super pevač, ali, ljudi, svi znamo šta se piše i priča o njemu. Kad je šutne, verovatno neće moći da se vrati ovde. Nisam je videla baš dugo, mada ona kao da se stidi Futoga, uvek je više volela da ode u Novi Sad", rekla je za "Kurir" prodavačica koja godinama poznaje porodicu Bobak.

"Mogu samo da vam kažem da nije na dobrom glasu, žao mi je njenih roditelja. Ona nikad nije bila devojka koju bih poželeo za svog sina. Kao muškarac vam kažem, ona je i za Beograd loša, a kamoli za ovako malu sredinu. U mlađem društvu važi za devojku koja se opija, izlazi previše, a posle izlaska uvek završi s nekim muškarcem. Ne viđam je dugo, a i bolje, osramotila je roditelje. Kako da podrže tu vezu, da li ste vi normalni? Pa oni kad bi to podržali, svi bismo ih osudili", rekao je komšija koji je zbog posla dobro povezan s meštanima Futoga, ali je insistirao da ostane anoniman.

Svoj komentar na vezu Barbare i Daraka dala je i Svetlana Bobak, pevačicina majka.

"To stvarno ne bih da komentarišem, ne želim o tome da pričam. Barbara je moje dete i ja je volim najviše na svetu", rekla je njena majka dok se pela na svoj motor kako bi krenula na posao.

Ništa drugačije mišljenje o Barbari nemaju ni u centru Futoga.

"Ma ona ne bira način da postane popularna i bolje što nije ovde. Svako nađe sebi sličnog, a Darko i ona su baš pravi par, ona je kao i on, samo u ženskom obliku", rekli su gosti kafića, a dečko koji radi u lokalu je dodao:

"Ona jeste lepa devojka, poznajem je od kada smo bili deca, nije bila ovakva. Odvratno je to što radi Darkovoj bivšoj verenici i što se meša u njihov odnos s detetom, uvek je volela da menja muškarce, to smo joj svi zamerali".