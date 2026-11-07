Ćelije pune pacova, droga i 22 sata izolacije: Isplivali detalji pakla kroz koji Rasel Brend prolazi u zatvoru

Rasel Brend se suočava sa surovim uslovima u londonskom zatvoru Vandsvort.

Izvor: YouTube/Russell Brand

Glumac Rasel Brend (51) suočava se sa surovom realnošću iza rešetaka u ozloglašenom londonskom zatvoru Vandsvort, gde čeka izricanje presude nakon što je proglašen krivim za silovanje i s*ksualne napade.

Zvanični izveštaji nezavisnih nadzornih tela opisuju uslove unutar ove ustanove kao "nehumane". Zatvor iz viktorijanskog doba radi na čak 163 odsto kapaciteta i umesto predviđena 894 zatvorenika, u njemu trenutno boravi njih 1.457. Dvojica muškaraca redovno dele tesne samice sa polomljenim prozorima i uništenim nameštajem, a propali podovi omogućavaju nesmetano kretanje buba i pacova.

Zatvorenici su neretko zaključani i do 22 sata dnevno, tuševi su nehigijenski i u buđi, a zimi često nema grejanja dok leti temperature prelaze 35 stepeni.

Nasilje i zloupotreba narkotika su svakodnevica. Tokom prethodnog perioda zabeleženo je više od 900 napada na zatvorenike i osoblje, gotovo 1.000 slučajeva samopovređivanja, kao i deset smrtnih slučajeva, od kojih šest samoubistava. Droga i miris marihuane prisutni su u celoj zgradi, a uprava redovno pleni stotine paketa narkotika i alkohola.

Rigorozna pravila važiće i za Brendovu porodicu ukoliko odluči da ga poseti. Detaljan pretres i bezbednosne provere, uključujući pse tragače, prolaziće svi posetioci, bez izuzetka i za njegovog jednogodišnjeg sina. Na snazi je i strog kodeks oblačenja, pa je zabranjen ulazak u kratkoj ili pocepanoj odeći, majicama sa dekolteom, uz obavezno skidanje satova, kapa i nakita.

Podsetimo, glumac je tokom čitavog suđenja negirao sve optužbe i tvrdio da nije kriv. Izricanje presude zakazano je za ponedeljak, a pravni stručnjaci procenjuju da bi Brend mogao da dobije između osam i devet godina zatvora.