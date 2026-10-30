Važi za jednu od najljepših domaćih glumica: Isplivale slike Slobode Mićalović bez šminke, evo kako zaista izgleda

Sloboda redovno brine o svom licu i nikada ne preskače čišćenje, bez obzira na umor ili obaveze.

Izvor: Blic/BalkanskomUlicom/ Youtube

Glumica Sloboda Mićalović važi za jednu od najljepših srpskih glumica, a njegovana koža i prirodna ljepota su njen zaštitni znak.

Sloboda Mićalović, važi za jednu od najljepših žena u Srbiji, a nerijetko je možemo vidjeti i bez šminke u javnosti. Jednom prilikom ju je paparaco uslikao na plaži i mnogi su komentarisali da izgleda lijepo i njegovano.

Izvor: IG sloboda_micalovic_boba

Pogledajte i ovu sliku s odmora:

Izvor: IG sloboda_micalovic_boba

"Moje lice je moj alat"

Pored redovne njege, glumica u svoje obavezne dnevne rutine ubraja i kvalitetan san i hidrataciju organizma.

Sloboda je ranije otvoreno govorila o tome koliko truda ulaže u svoj izgled i istakla da čišćenje lica nikada ne preskače, bez obzira na umor ili obaveze:

"Koliko god da sam umorna ili koliko god da se kasno vratim s posla, nikada ne preskačem čišćenje lica. Moje lice je moj alat, za mene nije samo važno da privatno izgledam njegovano, što inače volim, već mi je to potrebno i zbog posla... Uvijek sa sobom nosim mali kofer sa kozmetikom koji je ponekada teži od onog sa garderobom. Jer njega lica se vidi i za 20 i 30 godina. Ne ide mi u prilog da se cementiram jakom šminkom".

"Žena mora da odvoji vrijeme za sebe"

Naglasila je da je briga o sebi jednako važna koliko i profesionalni angažmani: "Mislim da žena mora da odvoji vrijeme za sebe, jer je to ulaganje i u posao. Treninzi, čitanje, gledanje filmova, zubar... Sve to dođe na red, pa i ljepota lica".

(Mondo)