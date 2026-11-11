Snimak Bake Praseta za 10 minuta gledalo 400.000: Neviđeni skandal dobio epilog, evo zašto je jutjuber "popio" prijavu

Jutjuber Baka Prase je prethodnih dana napravio pometnju na mrežama navodnim oglašavanjem tima koji je tvrdio da je otet iz stana u Beogradu na vodi.

Izvor: bakaprase/Instagram

Nakon što je na društvenoj mreži Instagram objavljeno da je „Baka Prase otet“, a potom i oglašavanja „advokata“ koji je iznio tvrdnju da se Baka Prase ispituje u slučaju Alta banke, reagovalo je i Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Više javno tužilaštvo u Beogradu (VJT) tada je najavilo krivičnu prijavu protiv Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase, zbog izmišljanja da je danas priveden. Saopštenje Višeg javnog tužilaštva u Beogradu prenosimo u cjelosti.

„Nakon izvršenih provjera u vezi sa navodima objavljenim na društvenoj mreži Instagram na profilu 'bakaprase' o 'odvođenju B. I. od strane maskiranih lica', te njegovom hapšenju zbog povezanosti sa 'Alta bankom', Više javno tužilaštvo u Beogradu i policijski službenici PS Savski venac utvrdili su da je riječ o lažnim navodima. U uspostavljenoj komunikaciji sa policijom B. I. je razjasnio da su dati navodi objavljeni jer snima 'klip' koji će objaviti na svom YouTube kanalu. Međutim, imajući u vidu da je objavljivanjem lažnih informacija na svom Instagram profilu B. I. širio paniku u javnosti, protiv istog će biti podnijeta krivična prijava Posebnom odjeljenju za borbu protiv visokotehnološkog kriminala VJT u Beogradu zbog krivičnog djela izazivanje panike i nereda.“

Sve ovo zbog - "prenka".

Baka Prase je upravo na Instagramu objavio video u kojem pokazuje kako je izgledalo "hapšenje Bake Praseta", upad policije u stan, jutjubera koji kleči na koljenima... a potom i snimak "specijalca" koji skida masku i otkriva da je upravo on ispod nje.

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Baka Prase je rekao da je otmicu i hapšenje izmislio "zbog svih onih koji bi hteli da ga vide u zatvoru", a potom najavio da će donirati 200.000 eura.

Izvor: bakaprase/Instagram