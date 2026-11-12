Sraman video Bake Praseta nakon što je slagao da je uhapšen: "Sve ovo je zarađeno poštenim i legalnim radom"

Baka Prase se oglasio nakon što se u javnosti saznalo da je lagao da je uhapšen, te objasnio razloge iza spornog videa, a potom objavio i cio snimak navodnog "hapšenja".

Izvor: bakaprase/Instagram

Jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, nedavno se našao u centru skandala nakon što je slagao da je priveden. Podsjetimo, na njegovom Instagramu najprije su osvanule tvrdnje da su ga priveli maskirani muškarci, a potom je objavljen i video, da bi se otkrilo da je sve bila samo „fora“.

Nakon što je Više javno tužilaštvo, u komunikaciji sa policijom, utvrdilo da je riječ o lažnim navodima, Ilić je pojasnio da su objave nastale zbog snimanja „klipa“, koji je u međuvremenu i objavljen.

Zbog širenja panike u javnosti, protiv njega će biti podnijeta krivična prijava Posebnom odjeljenju za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, zbog krivičnog djela izazivanje panike i nereda.

Izvor: pritnscreen/youtube/ Vučko

„Ovo je prenk za sve ljude koji su željeli i koji su pisali da treba da me uhapse, koji su bijesni, ljubomorni i pakosni. Sve ovo je zarađeno poštenim i legalnim radom, tako da hejteri na aparatima. Za sve vas koji ste uvijek uz mene imam 103 ajfona 17 za pretrpljeni stres, sve vas volim“, rekao je Ilić u novom videu, a onda najavio da će uskoro objaviti i snimak o tome kako donira 200.000 eura, koje je obećao nakon što se za istu sumu novca kladio da će SNS odnijeti pobjedu na izborima, a sporni video možete pogledati u nastavku: