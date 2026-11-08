"Ciglom su mi razbili auto": Kaja Ostojić progovorila o Urošu Živkoviću, zbog jednog incidenta unajmila obezbjeđenje

Pjevačica Kaja Ostojić rekla šta misli o incidentu ispred kuće pjevača Uroša Živkovića, kada su mu nepoznati počinioci zapalili automobil, pa otkrila da je i sama imala sličnih problema.

Izvor: MONDO

Prije nekoliko dana je u naselju Čukarica, zapaljen luksuzni "audi Q8" pjevača Uroša Živkovića. Mediji su prenijeli da je istraga u toku, ali i da policija provjerava pjevačeve navode iz razgovora sa inspektorima, gdje je navodno otkrio da su mu svega nekoliko dana prije paljenja automobila stizale direktne prijetnje uz jasan zahtjev da pripremi određenu svotu novca.

Sada je njegova koleginica Kaja Ostojić prokomentarisala neprijatnost koju je doživio Živković i istakla da s vremena na vrijeme unajmljuje obezbjeđenje zbog incidenta iz prošlosti.

Ovako izgleda zapaljeni automobil Uroša Živkovića:

"Razbili su mi auto"

"Ne plašim se, vodim računa, ima svakakvih budala. Imam obezbjeđenje. Ne uvijek, onako sporadično, kad mislim da mi treba".

Kaja je prvi put otkrila da je i sama prošla kroz nešto slično.

"Jednom prilikom su mi razbili auto, ciglom, kao kad žena se sveti muškarcu. Nažalost nisu bile žene, već muškarci. Nisam se plašila, samo nisam željela tu vrstu publiciteta, za to su nadležni organi reda".

"Žao mi je Ave"

Kaja Ostojić prokomentarisala je i vijest o "navodnoj smrti" Ave Karabatić:

"Vidjela sam u prolazu, ali meni je sve to malo neka F šifrica. Mislim, šta da kažem, meni je nje stvarno žao".

(Blic, MONDO)