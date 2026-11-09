"Na samom početku je bila normalna": Cecin frizer izvrijeđao Brenu, a sada udario i na Prijovićku

Stevan Radivojević je i ranije privlačio pažnju javnosti komentarima o izgledu poznatih ličnosti.

Izvor: Printscreen/RED TV

Frizer Svetlane Cece Ražnatović, Stevan Radivojević, osvrnuo se u jednoj emisiji na izgled Aleksandre Prijović i uputio niz zamjerki na njen stajling.

Iako se godinama spekuliše o navodnom sukobu između Cece i Prije, nijedna od pjevačica nije javno potvrdila da među njima postoje nesuglasice. Ipak, novu pažnju ovoj temi privukao je upravo Cecin dugogodišnji saradnik, koji nije štedio kritike na račun Aleksandrinog modnog izdanja.

Komentarišući fotografiju na kojoj Prijovićeva pozira u crnoj, izazovnoj haljini brenda Šjapareli, Radivojević je pohvalio njen izgled, ali je istakao da smatra da takav stil ne odgovara njenoj ličnosti. Posebno se osvrnuo na frizuru, za koju je smatrao da joj nedostaje više kose.

"Aleksandra Prijović. Nju radi moj kolega Laza, mejkap je uvijek besprekoran, kao i uvijek. Ovdje na slici joj fali kose, fali malo više nadogradnje, kao da ima manjak klipsi. To je kao neka klipsa balejaž, ali meni tu fali još malo kose. Ova haljina jeste dobra i skupa, ali nije za nju. Haljina sa slike stvarno pokazuje da nije sve za svakog. Ne možeš da kupiš sve što vidiš da je dobro i skupo i da misliš da je to za tebe. Ona ima mirnu energiju i treba da ide na taj romantičan i fin stil, a ne da bude seks-bomba. Male slatke kosice, mislim da ona tu nikad ne bi pogriješila", istakao je Radivojević u emisiji "Žurnal mog života".

Osim toga, otkrio je i da je sa Aleksandrom sarađivao na samom početku njene muzičke karijere, ali da ne zna kakva je danas za saradnju.

"Ja sam nju radio odavno, na samom početku i bila je potpuno normalna djevojka, a kakva je sada za saradnju, ne znam. Lijepa djevojka i talentovana", zaključio je saradnik Svetlane Cece Ražnatović.

Radivojević je i ranije privlačio pažnju javnosti komentarima o izgledu poznatih ličnosti. Posebno se pamti njegova izjava od prije devet godina, kada je o frizuri Lepe Brene rekao da izgleda užasno.