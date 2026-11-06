Tomas je uhapšen u petak na Floridi zbog posjedovanja dječije po*nografije.

Izvor: Youtube printscreen/Good Morning Britain/ Youtube printscreen / The Drew Barrymore Show

Otac Megan Markl, Tomas, uhapšen na Floridi pod optužbama za dječiju po*nografiju. Otuđeni otac vojvotkinje od Saseksa, Tomas Markl stariji, uhapšen je nakon istrage o navodima da je posjedovao dječiju po*nografiju.

Tomas je uhapšen u petak na Floridi zbog posjedovanja spornih slika djece, navodi Daily Mail. Federalni agenti su navodno priveli Tomasa u staračkom domu "Maravida Senior Living" u Lejklendu na Floridi.

Vidi opis Uhapšen otac Megan Markl zbog dječje po*nografije: Priveli ga u staračkom domu, sin našao jezive kutije sa slikama Tomas Markl: Megan i Hari će me videti na sahrani Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/HARD MEXIT Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Fox News / Ferrari / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Youtube printscreen/Good Morning Britain Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Youtube printscreen/Good Morning Britain Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Youtube printscreen/Bloomberg Originals/60 Minutes Australia Br. slika: 5 5 / 5

Hiljade slika u kutijama sa djevojčicama od 10-11 godina

Kako je Page Six ranije preneo, Tomas stariji je bio pod istragom policijske uprave grada Sebu na Filipinima nakon što je materijal sa se*sualnim zlostavljanjem djece navodno pronađen u njegovom domu i predat lokalnoj policiji od strane njegovog sina, Tomasa Markla mlađeg.

Prema pisanju lista The Sun, koji je prvi prenio ovu vijest, njegov šezdesetogodišnji sin Tomas mlađi izjavio je da je pronašao "stotine, ako ne i hiljade" slika - od kojih neke navodno prikazuju djevojčice od 10 do 11 godina tokom "se*sualnih činova" u kutijama za skladištenje čuvanim među porodičnim "uspomenama".

Sin predao materijal policiji, kćerka ga brani

"Kada sam pronašao ovaj materijal, bio sam užasnut i nisam imao drugog izbora osim da prijavim svog oca", rekao je Tomas mlađi za ovaj medij.

Meganina polusestra, Samanta Markl, stala je u odbranu njihovog oca nakon što su se pojavile vijesti o istrazi, optužujući njihovog brata da je iznio te navode radi lične finansijske koristi.

"U ovim odvratnim optužbama nema apsolutno nikakve istine, a moj brat je odvratan što ih je izmislio. On želi da uništi našeg oca. Neka ga je sramota", izjavila je Samanta (61) dijelom za Daily Mail.

Takođe je tvrdila za Dan Wootton Outspoken da Tomas mlađi traži "osvetu" nakon što mu je otac navodno prekinuo finansijsku pomoć.

Samantin partner, Mark Filips, takođe je odbacio optužbe, rekavši za Page Six: "Reći ću samo jednu stvar: to su gluposti", dodajući da je Tomas mlađi i ranije "izdavao oca lažima", prenosi Page Six.

(Mondo)