Otac Megan Markl pred sudom zbog teških optužbi: Naređena psihijatrijska procjena

Otac Megan Markl, Tomas Markl, moraće na psihijatrijsku procjenu nakon što je sud utvrdio da zbog zdravstvenih i problema s pamćenjem možda nije sposoban da učestvuje u postupku.

Izvor: Youtube printscreen/Good Morning Britain/ Youtube printscreen / The Drew Barrymore Show

Otac Megan Markl, Tomas Markl, biće podvrgnut psihijatrijskoj procjeni po nalogu američkog suda.

Sud razmatra da li je zbog zdravstvenog stanja i problema s pamćenjem sposoban da učestvuje u postupku koji se protiv njega vodi zbog optužbi za posjedovanje materijala koji prikazuje seksualno zlostavljanje djece, javio je CBS News.

U izvještaju sudije Lindzi Grifin navedeno je da se Markl, koji se pojavio pred sudom u Tampi 6. novembra, nalazi u lošem zdravstvenom stanju.

Sudija je posebno ukazala na njegove godine i probleme s pamćenjem, ocijenivši da možda nije u stanju da razumije prirodu i posljedice postupka koji se vodi protiv njega.

Grifinova je navela i da njegovo mentalno stanje može uticati na sposobnost da na odgovarajući način sarađuje sa advokatima i učestvuje u pripremi odbrane.

Zbog toga je naložila psihijatru da obavi pregled i dostavi izvještaj sudu najkasnije do 20. novembra. Do tada će Tomas Markl ostati u kućnom pritvoru.

Ukoliko bude proglašen krivim, prijeti mu kazna do 20 godina zatvora.