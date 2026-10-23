"Ne znam zašto mi je to uradio": Oglasio se otac Megan Markl, sin našao uznemirujuće slike s djecom i zvao policiju

Oštro odbacuje optužbe za dječju po*nografiju, nazivajući ih "bolesnim lažima"

Izvor: Youtube printscreen / Netflix/Youtube printscreen/Good Morning Britain

Otac Megan Markl, Tomas Markl stariji, koji je u lošim odnosima sa svojom ćerkom, odlučno negira optužbe da je posjedovao dječju po*nografiju.

To dolazi nakon što je njegov sin, Tomas Markl mlađi, izjavio da je u očevoj kući na Filipinima pronašao "stotine, ako ne i hiljade" eksplicitnih i uznemirujućih slika.

"Šokiran sam, povrijeđen i veoma uznemiren što moj sin iznosi ovakve optužbe protiv mene. Nikada ne bih mogao da uradim ono za šta me optužuju. To je najgora stvar za koju neko može da me optuži", rekao je Tomas stariji za Dejli Mejl i dodao:

"Ovo su potpune gluposti. Sve su to laži. To je bolesno. Nemam pojma zašto Tom pokušava da me uništi ovim lažima".

Megan Markl sve znala 2018?

Nakon što je objavljeno da filipinske vlasti istražuju Tomasa starijeg, vojvotkinja od Saseksa, Megan Markl, oglasila se povodom ovih optužbi, rekavši da je "duboko potresena".

Megan je takođe izjavila da je još 2018. godine dobila "zabrinjavajuće i uznemirujuće informacije o svom ocu". Navela je da su je te optužbe navele da odluči da mu "ne dozvoli da bude u kontaktu sa našom djecom".

Kao što možda znate, Tomas mlađi rekao je za list The Sun da je bio "užasnut" kada je, kako tvrdi, u četiri velike kutije u očevoj kući u gradu Cebu pronašao materijal pun dječje po*nografije.

Policijska uprava grada Cebu ranije je potvrdila da je Thomas stariji trenutno predmet istrage. Dodali su da se slučajem bavi Centar za zaštitu žena i djece.