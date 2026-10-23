logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ne znam zašto mi je to uradio": Oglasio se otac Megan Markl, sin našao uznemirujuće slike s djecom i zvao policiju

"Ne znam zašto mi je to uradio": Oglasio se otac Megan Markl, sin našao uznemirujuće slike s djecom i zvao policiju

Autor Dragana Tomašević
0

Oštro odbacuje optužbe za dječju po*nografiju, nazivajući ih "bolesnim lažima"

Otac Megan Markl zaveo 35 godina mlađu medicinsku sestru Izvor: Youtube printscreen / Netflix/Youtube printscreen/Good Morning Britain

Otac Megan Markl, Tomas Markl stariji, koji je u lošim odnosima sa svojom ćerkom, odlučno negira optužbe da je posjedovao dječju po*nografiju.

To dolazi nakon što je njegov sin, Tomas Markl mlađi, izjavio da je u očevoj kući na Filipinima pronašao "stotine, ako ne i hiljade" eksplicitnih i uznemirujućih slika.

"Šokiran sam, povrijeđen i veoma uznemiren što moj sin iznosi ovakve optužbe protiv mene. Nikada ne bih mogao da uradim ono za šta me optužuju. To je najgora stvar za koju neko može da me optuži", rekao je Tomas stariji za Dejli Mejl i dodao:

"Ovo su potpune gluposti. Sve su to laži. To je bolesno. Nemam pojma zašto Tom pokušava da me uništi ovim lažima".

Megan Markl sve znala 2018?

Nakon što je objavljeno da filipinske vlasti istražuju Tomasa starijeg, vojvotkinja od Saseksa, Megan Markl, oglasila se povodom ovih optužbi, rekavši da je "duboko potresena".

Megan je takođe izjavila da je još 2018. godine dobila "zabrinjavajuće i uznemirujuće informacije o svom ocu". Navela je da su je te optužbe navele da odluči da mu "ne dozvoli da bude u kontaktu sa našom djecom".

Kao što možda znate, Tomas mlađi rekao je za list The Sun da je bio "užasnut" kada je, kako tvrdi, u četiri velike kutije u očevoj kući u gradu Cebu pronašao materijal pun dječje po*nografije.

Policijska uprava grada Cebu ranije je potvrdila da je Thomas stariji trenutno predmet istrage. Dodali su da se slučajem bavi Centar za zaštitu žena i djece.

Tagovi

Megan Markl Tomas markl

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ