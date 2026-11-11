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"Ljubomora je čudo": Mina Kostić žestoko odbrusila nakon optužbi za krađu, Kasper stao u njenu odbranu

"Ljubomora je čudo": Mina Kostić žestoko odbrusila nakon optužbi za krađu, Kasper stao u njenu odbranu

Autor Dragana Tomašević
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Pjevačica Mina Kostić našla se nedavno u centru pažnje javnosti nakon što su se pojavile optužbe za navodnu krađu.

Mina Kostić žestoko odbrusila nakon optužbi za krađu, Kasper stao u njenu odbranu Izvor: Pink printscreen

Pjevačica Mina Kostić se pre nekoliko dana našla u centru skandala kada je objavljeno da je navodno optužena za krađu u butiku. Mina je oštro demantovala ove navode, a sada se osvrnula na njih i bez dlake na jeziku prokomentarisala tvrdnje pojedinih kolega.

Mina je istakla da ne želi previše prostora da daje pričama u koje, kako sama kaže, niko i ne vjeruje:

"Ne želim ništa da komentarišem to, pa da li uopšte vjeruješ u to? To su nebuloze, neke 'tamo osobe' i neke 'kolege' koje... To su kolege koje nisu ni vrijedne pomena, njih ni ne poznajem“, poručila je Mina.

Na pitanje o potrebi da se ovakve stvari demantuju, pjevačica je naglasila da nema namjeru da se pravda i da je cijelu situaciju usmjerila na prave adrese.

"Pa nemam šta da se pravdam bilo kome. Ja sam to sve riješila tamo gdje je trebalo, tako da zaista, to nema veze sa životom... Ljubomora je čudo“, rekla je ona.

Vjenčanica će biti "ćao, zdravo"

Nakon neprijatnih tema, Mina se osvrnula i na lijepe vijesti – svadbu sa partnerom Kasperom koja je navodno već zakazana. Pjevačica je otkrila da pripreme teku, a podijelila je i zanimljive detalje o svojoj odjevnoj kombinaciji za poseban dan:

"Pa možda i neće biti bijela, nego će biti boje slonovače. To je meni prelijepo, tako da će vjenčanica biti 'ćao, zdravo', a posle vjenčanice ću obući neku haljinu u kojoj ću moći normalno da se ponašam“.


Kada je riječ o muzičkom delu proslave, Mina Kostić je kao iz topa odgovorila ko je zadužen za atmosferu, ali i ko joj je najveća muzička želja:

"Već sam angažovala, a moja želja bi bila Nina Badrić“, zaključila je ona za "Radio happy".

"Jedino što je ukrala je moje srce"

Ubrzo nakon tvrdnji da je Mina uhvaćena u krađi Kasper je javno istupio ispred svoje izabranice i poslao poruku koja je raznježila pratioce:

"Jedino što je moja Mina ukrala je moje srce i to je jedina i prava istina dragi moji, sve ostalo me je jako nasmijalo, a vjerujem i sve vas koji znate ko je i kakva je moja i vaša Mina", poručio je tada Kasper.

(Blic, MONDO)

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Tagovi

Mina Kostić krađa optužbe Mane Ćuruvija

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