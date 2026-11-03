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"Nije tačno! Nemam razloga de se bojim bilo koga": Direktor "Granda" reagovao zbog Cece i priča da je se plaši

"Nije tačno! Nemam razloga de se bojim bilo koga": Direktor "Granda" reagovao zbog Cece i priča da je se plaši

Autor Jelena Sitarica
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Direktor "Grand" produkcije, Goran Šljivić odgovarao je na pitanja publike, a jedan komentar posebno je privukao pažnju.

Direktor "Granda" reagovao zbog Cece i priča da je se plaši Izvor: Grand Online printscreen/Antonio Ahel/ATAImages

Čitajući opaske i pitanja publike, prvi čovjek "Granda", Goran Šljivić, morao je da odgovori i na jedno od najčešćih zapažanja gledalaca - da se zapravo pribojava Cece koja je u žiriju, na šta je on riješio da stavi tačku.

"Odakle vam da se plašim Cece"

Direktor "Granda" na to nije mogao da sakrije osmijeh, pa je kroz smijeh oštro demantovao.

"To nije tačno! Nemam razloga da se bojim bilo koga. Ja sam sa svim članovima žirija prije svega prijatelj. Ne znam odakle vam da se plašim Cece. Pa Ceca i ja smo imali najviše svađa u prošloj sezoni, a evo, i u ovoj smo krenuli", poručio je Goran Šljivić.

"Keba umije da me iznervira kao niko drugi"

Gledaoci su primijetili i specifičnu dinamiku koju direktor ima sa Draganom Kojićem Kebom, istakavši da pjevač umije žestoko da ga iznervira, i to više nego bilo koji drugi član žirija.

Šljivić je potvrdio da u tome ima istine, ali je naglasio da je među njima privatno sve u najboljem redu.

"Da, Keba umije da me iznervira kao nijedan član žirija, ali to je samo trenutno. Naravno, i sa njim sam odličan prijatelj. Keba je jedan zaista sjajan čovjek", objasnio je direktor produkcije.

(Blic.rs/MONDO)

Tagovi

Goran Šljivić Svetlana Ceca Ražnatović

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