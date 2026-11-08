Isplivao kućni snimak Karleuše i 25 godina mlađeg dečka: Pogledajte šta rade iza zatvorenih vrata vile na Dedinju

Jelena Karleuša uživa u romantičnom trenutku sa dečkom Aleksandrom Ševom, daleko od očiju javnosti.

Izvor: Instagram/printscreen/jkentertainmentt

Jelena Karleuša pokazala je kako provodi vrijeme u svojoj vili na Dedinju, a društvo joj pravi dečko Aleksandar Ševo. Njih dvoje su uživali pored kamina, u opuštenoj i romantičnoj atmosferi, daleko od kamera i gužve.

Pjevačica je privukla pažnju jer se snimila u skroz prirodnom izdanju, bez trunke šminke, sa raspuštenom plavom kosom i u jednostavnoj roze majici. Oboje su bili nasmijani, a snimci su brzo izazvali lavinu reakcija na mrežama.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Podsjetimo, Jelena Karleuša nedavno se pojavila na promociji albuma Seke Aleksić sa novom desnom rukom Aleksandrom Ševom.

Međutim, da između njih ipak postoje emocije bilo je jasno kada su se ljubili na događaju.

"Ono što me raduje je što je čitav Balkan želio da vidi nešto lijepo, poljubac, lijepe ljude, lijepu emociju... Svima se smučila negativa i mrak. Kada jedan poljubac prodrma region, znači da je vrijeme za ljubav", napisala je JK na svojim društvenim mrežama.

Karleuša je ranije istakla da je trenutno zadovoljna i srećna.

"Moj ljubavni život je uvijek intrigirao, bez obzira što nisam nikad ništa krila. Uvijek sam pričala transparentno o svojim odlukama, pa makar to bile greške. Nikada se neću i nikada se nisam kajala zbog svojih odluka. Mogu da kažem da sam jako zadovoljna i srećna. A misteriozni gospodin nije misteriozan jer je iza kamere. Podrška mi je u teškom periodu, hvala mu za to. Svako ko je uz mene u najtežem trenutku je više od saradnika", izjavila je Karleuša za Pink.

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