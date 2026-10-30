Karleuša objavila snimak iz kreveta sa 25 godina mlađim dečkom: Jutarnji kadrovi iz spavaće sobe zapalili mreže

Jelena Karleuša podijelila je romantične trenutke sa dečkom Aleksandrom Ševom na društvenim mrežama, uključujući zajedničke kadrove iz spavaće sobe.

Izvor: MONDO

Jelena Karleuša već neko vrijeme uživa u vezi sa Aleksandrom Ševom, koji je od nje mlađi 25 godina, a sada je na društvenim mrežama objavila i zajedničke kadrove iz spavaće sobe.

Sa pratiocima podijelila trenutak njihovog jutarnjeg buđenja. Na snimku se vide njihove prepletene ruke u postelji, dok im je društvo u krevetu pravila i jedna od mačaka koje Karleuša čuva u svom domu.

Pogledajte kako to izgleda:

Podsjetimo, JK je na mrežama priznala i da je konačno zaljubljena.

"Kada nađeš nekog da te drži za ruku pred čitavim svijetom, hrabro, bez uzmicanja, kad nađeš nekog ko te gleda kao da si anđeo… znaš da je pravi", kratko je napisala JK uz kolaž snimaka Aleksandra i nje iz zajedničkih izlazaka.

"Dobro, dajte mu malo vremena, mlad je dečko i ovo je sve veliki stres za njega, ali pliva jako dobro, jako, jako dobro. Ne znam, ako se ikada budem opet udavala, da li bi to bio treći put. Treća sreća, kažu. Kada bi se to desilo, to bi bilo nešto, vjerovatno malo intimno, na obali nekog mora i sa možda desetak, dvadesetak ljudi, i naravno sa vama", zaključila je Karleuša.