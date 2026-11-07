Zoran Birtašević, nekadašnji saradnik Jelene Karleuše, objavio snimke s koncerta Seke Aleksić u Areni Zagreb
Pjevačica Seka Aleksić održala je sinoć koncert u prepunoj Areni Zagreb, a među posjetiocima je bio i dojučerašnji saradnik Jelene Karleuše, Zoran Birtašević.
Tokom godina suparništva između Jelene i Seke, Zoran nije bio u komunikaciji sa Aleksićevom, a pojedini mediji navode da je za pomirenje dvije pjevačice nakon dugo vremena zaslužan bio upravo Birtašević.
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Seka je jednom prilikom izjavila da je upravo njega prvo kontaktirala, ističući da je izuzetno fin i vaspitan.
„Mislim da je njen PR Zoran Birtašević zaista divan dečko. Sa njim sam stupila u neki prvi kontakt, pratimo se i na društvenim mrežama, često se i dopisujemo i pozdravljamo i ja Jelenu i ona mene, sada je između nas neka mirna luka... Ja sam u sjajnim odnosima sa njenim PR-om.“
Zoran Birtašević uhvaćen na koncertu Seke Aleksić: Obrisao slike s Karleušom, pa zapucao u Zagreb zbog bivše suparnice
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Nakon nedavne promocije novog albuma „Femme Fatale“, na koju je Seki došla Jelena Karleuša, Zoran Birtašević je sada s društvom došao na njen koncert u Zagrebu.
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Zoran Birtašević uhvaćen na koncertu Seke Aleksić: Obrisao slike s Karleušom, pa zapucao u Zagreb zbog bivše suparnice