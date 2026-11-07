Zoran Birtašević uhvaćen na koncertu Seke Aleksić: Obrisao slike s Karleušom, pa zapucao u Zagreb zbog bivše suparnice

Zoran Birtašević, nekadašnji saradnik Jelene Karleuše, objavio snimke s koncerta Seke Aleksić u Areni Zagreb

Izvor: Mondo,Instagram/zoranbirtasevic

Pjevačica Seka Aleksić održala je sinoć koncert u prepunoj Areni Zagreb, a među posjetiocima je bio i dojučerašnji saradnik Jelene Karleuše, Zoran Birtašević.

Tokom godina suparništva između Jelene i Seke, Zoran nije bio u komunikaciji sa Aleksićevom, a pojedini mediji navode da je za pomirenje dvije pjevačice nakon dugo vremena zaslužan bio upravo Birtašević.

Seka je jednom prilikom izjavila da je upravo njega prvo kontaktirala, ističući da je izuzetno fin i vaspitan.

„Mislim da je njen PR Zoran Birtašević zaista divan dečko. Sa njim sam stupila u neki prvi kontakt, pratimo se i na društvenim mrežama, često se i dopisujemo i pozdravljamo i ja Jelenu i ona mene, sada je između nas neka mirna luka... Ja sam u sjajnim odnosima sa njenim PR-om.“

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Nakon nedavne promocije novog albuma „Femme Fatale“, na koju je Seki došla Jelena Karleuša, Zoran Birtašević je sada s društvom došao na njen koncert u Zagrebu.

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