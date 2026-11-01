Birtašević uklonio sve uspomene sa Karleušom: Zajednička prošlost kompletno obrisana sa društevnih mreža

Ovaj potez dodatno je podgrejao priče da je njihov dugogodišnji odnos ozbiljno narušen i da pomirenja zasad nema.

Izvor: Instagram printscreen / zoranbirtasevic

O odnosu Jelene Karleuše i Zorana Birtaševića, njenog dugogodišnjeg saradnika i bliskog prijatelja, već neko vrijeme se govori u javnosti, a njegov najnoviji potez dodatno je podgrijao spekulacije da od pomirenja, barem za sada, neće biti ništa.

Jelenin doskorašnji producent prije nekoliko dana uklonio je sa svojih profila na društvenim mrežama sve zajedničke fotografije, čime je privukao pažnju onih koji su godinama pratili njihov odnos.

Prisjetimo se:

Čudne okolnosti

Ovaj potez nije prošao nezapaženo, posebno među korisnicima društvene mreže X, koji su odmah počeli da komentarišu da je riječ o još jednom pokazatelju da je dugogodišnjem prijateljstvu možda došao kraj.

Mnogi su primijetili da na njegovom profilu više nema uspomena koje su nekada svjedočile o njihovoj bliskosti, zajedničkim putovanjima, poslovnim projektima i brojnim trenucima koje su dijelili tokom godina.

Bili su kao nokat i meso

Birtašević i Karleuša dugo su važili za nerazdvojan tandem, a njihov odnos prevazilazio je okvire klasične poslovne saradnje. Zoran je godinama bio uz Jelenu, učestvovao u kreiranju njenog javnog imidža i bio dio brojnih projekata koji su obilježili njenu karijeru.

Publika je navikla da ih viđa zajedno, kako na poslovnim događajima, tako i na društvenim mrežama. Da su prekinuli saradnju, Jelena je potvrdila u izjavama za medije.

Ne oglašava se

„Sebe smatram izuzetno dobrim čovjekom, koji ljudima čini samo dobro, pored mene rastu i postaju uspješni. Svako ko više ne sarađuje sa mnom, za to postoji moj ozbiljan poslovni razlog. Ne treba nasijedati na izlive ludila nekakvih umobolnika iz rijalitija koji sa mojim životom nemaju dodirnih tačaka, osim opsesije“, rekla je Jelena, između ostalog, govoreći o njihovom odnosu.

S druge strane, Birtašević se nije oglašavao u vezi s krajem njihove saradnje i prijateljstva, već je sve rekao poslednjim potezom na društvenim mrežama.

Podsjetimo, Jelena je juče otvorila novi Instagram



