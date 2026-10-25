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"Pao mi je vrh nosa": Dušica Jakovljević šokirala prizorom, cijelo lice oblepila flasterima

"Pao mi je vrh nosa": Dušica Jakovljević šokirala prizorom, cijelo lice oblepila flasterima

Autor Marina Cvetković
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Dušica je primijetila da joj je vrh nosa pao, zbog čega je odlučila da isproba neobičnu metodu bandažiranja

Dušica je primijetila da joj je vrh nosa pao Izvor: Printscreen Instagram

Poznata voditeljka Dušica Jakovljević ponovo je privukla pažnju javnosti nakon što je na društvenim mrežama objavila snimak na kojem joj je nos potpuno oblepljen flasterima.

Dušica je primijetila da joj je vrh nosa "pao", zbog čega je odlučila da isproba neobičnu metodu bandažiranja. U svom prepoznatljivom, duhovitom stilu objasnila je o čemu je riječ, a pritom nije gubila samopouzdanje, ističući da je i dalje dovoljno lijepa i zadovoljna svojim izgledom.

Njena nesvakidašnja metoda ubrzo je izazvala brojne reakcije i komentare na društvenim mrežama.

- Bandažiranje nosa, dobilo je svoju novu metodu, ovo je polu-japanska, polu-moja metoda, dovoljno sam lijepa – pričala je Dušica.

"Pao mi je vrh nosa"

- U poslednje vrijeme, s obzirom da je pao vrh nosa tračicama podvezujem, to sam vidjela na Instagramu i jako mi se dopada rezultat.

Dušica je rekla da će do estetskog zahvata na nosu doći, ali da je pre toga pred njom borba sa imunitetom, koju vodi već godinu dana:

- Rješavam probleme koje imam godinu dana sa imunitetom. I neke druge o kojima sada ne bih govorila. Do intervencije nosa će doći, ali nakon što riješim sve probleme - naglasila je i da se sada mnogo bolje osjeća:

- Sve ide ka dobrom, tačnije ka najboljem.

Djevojkama je ovom prilikom dala i koristan savjet:

- Mnoge djevojke lijepe flastere, rezultati su kratkotrajni, ali estetski lijepi, meni se dopada,a pomaže mi i kod disanja.

Prisjetimo se kako je Dušice izgledala prije estetskih operacija:

(Kurir / MONDO) 

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Tagovi

Dušica Jakovljević nos

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