Dušici Jakovljević naglo pozlilo uživo u programu, hitno napustila emisiju: Otekla u licu, čeka je više operacija

Dušica Jakovljević se već neko vrijeme bori sa ozbiljnim zdravstvenim problemima, a doktori isprva nisu znali od čega boluje.

Izvor: pritnscreen/youtube/ Zadruga

Voditeljka Pinka Dušica Jakovljević otkrila je da se već duže od godinu dana bori sa neutvrđenim zdravstvenim problemima. Tegobe su kulminirale tokom nedavnog vođenja emisije "Elita" uživo, kada joj je iznenada oteklo lice, pa je nakratko morala da napusti scenu, a situaciju je prevazišla uz pomoć kolege Darka Tanasijevića.

"Prošli put, kada sam radila emisiju, dobila sam otoke na licu koji su me vrlo zabrinuli, čak i vrlo smetali pri radu u tom trenutku. Moram da otkrijem prvi put, da te večeri nije bilo Darka Tanasijevića... zahvaljujući njemu, njegovom profesionalizmu i kolegijalnosti, niko nije primijetio da mene u jednom momentu emisije zapravo nije ni bilo".

Godina dana bez tačne dijagnoze

Kako kaže, tegobe traju duže od godinu dana, va u početku su pogrešno pripisiane premoru, alergijama i svakodnevnom stresu.

"Duže od godinu dana imam te neke padove imuniteta koji se odražavaju na određene stvari. Imam određene simptome koji su, kad god bi mi pao imunitet, bili sve teži i teži. Nisam znala šta mi se dešava, to smo prepisivali alergijama, premoru, čak su pojedini doktori sve što mi se dešava svaljivali na stres, iako ja stvarno mogu da se pohvalim time da poslednjih godina stvarno nemam razloga za veću zabrinutost kada je riječ o mom životu, sve ide kako treba. Dugo sam živela sa znakom pitanja iznad glave, niko nije mogao da mi da neku tačnu dijagnozu, šta je sa mnom, i da me uputi dalje".

Sumnja na autoimunu bolest i predstojeće operacije

Nakon detaljnih pregleda na Vojnomedicinskoj akademiji (VMA), brigu o njenom liječenju preuzeli su stručnjaci sa Stomatološkog fakulteta. Ljekari sumnjaju na autoimunu bolest, dok su analize pokazale i velik deficit gvožđa i vitamina.

"Trenutno sam dobro. Kad kažem trenutno, u dobrim sam rukama kada je riječ o ljekarima. Preuzeli su me ljekari sa Stomatološkog fakulteta, koji, sticajem okolnosti, pohađa moja ćerka. Izgleda da mi je bilo suđeno".

"Tada me je doktor uputio kod nekoliko ljekara, bila sam na VMA, na maksilofacijalnoj hirurgiji... Odande sam upućena na druga odeljenja, a sada me je, s jedne strane, uzeo Stomatološki fakultet, da mi oni rešavaju to. Treba da radim određene analize u narednih nekoliko dana da bi ustanovili... Oni sumnjaju na neku autoimunu bolest. O čemu je riječ, da li je sve samo posledica nakupljenog stresa... Primetila sam u poslednje vrijeme da jako mnogo spavam, kada zaspim ne mogu da se probudim, pa sam u strašnom deficitu sa gvožđem i vitaminima".

U narednom periodu očekuju je dodatni pregledi na Kliničkom centru i VMA, kao i operativni zahvati.

"Vidjećemo na kraju šta je, očekuju me dalji pregledi, zakazujem preglede na Kliničkom centru i na VMA, treba da utvrde o čemu je konkretno riječ, a potom me očekuju ozbiljni zahvati i operacije, konkretno na Stomatološkom fakultetu".

(Pink.rs/MONDO)