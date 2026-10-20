Dušica Jakovljević 7. put operisala nos: Lice skroz u flasterima, ljekar morao da uzme kost sa rebra (Foto)

Dušica Jakovljević nikada nije krila da je napravila promjenu u svom izgledu, a o estetskim korekcijama govorila je veoma otvoreno, zbog čega se nedavno našla na meti kritika zbog izgleda svog nosa.

Izvor: Pink printscreen

Voditeljka Dušica Jakovljević je sada objavila novi snimak i to sa flasterima koji "drže" njen nos, zbog čega su neki posumnjali da je ponovo otišla pod nož.

Nedavno se našla na meti javnih kritika zbog izgleda svog nosa, koji se nakon operacije izdeformisao. Poslije osuđivanja i pogrdnih komentara na društvenim mrežama, Dušica se tada oglasila i u junu ove godine rekla da je očekuje sedma operacija nosa i to veoma komplikovana.

S obzirom na to da se ovakve oepracije izbegavaju raditi u toku ljetnjih perioda, Dušica je izgleda sada odlučila da ispravi grešku plastičnog hirurga i otišla pod nož, što objašnjava nedavne objave iz bolnice.

Pogledajte kako sada izgleda:

Izvor: Instagram/screenshot/dusicajakovljevic

Nos joj je cio izlijepljen u flasterima, a dobio je i drugačiji izgled.

Od rebara uzeli dio kosti

Kako bi operacija bila uspješna i Dušica Jakovljević bila zadovoljna rezultatima, biće neophodno da se od rebra uzima dio kosti.

"Lekar mi je rekao da ćemo morati od rebra da pravimo konstrukciju, a ja sam mu reka: "Znala sam da ću sama sebi biti i Adam i Eva", on je pao od smijeha", rekla je voditeljka za Adria TV.

Dušica je nedavno govorila o problemima koje ima.

"Desilo se da sam imala šest intervencija na sinusima - nehirurških, rađenih radiotalasima. To je ono što mnogi pogrešno tumače kao šest operacija. Pored toga imam i šest alergija. Inače, genetski sam sklona devijaciji, jer i sa tatine i sa mamine strane u porodici imamo jake kosti. U jednom trenutku sam poželjela da svoj nos malo skratim i smanjim, jer mi se to jednostavno dopadalo. Pridržavala sam se svih preporuka tokom oporavka, ali se nos, nažalost, urušio na jednu stranu dok je zarastao. Upravo na mjestu gdje je bila devijacija srušio se prednji dio. Nije ništa strašno, ali me očekuje još jedna operacija koja bi trebalo sve da ispravi, jer se radi drugom metodom. Ako i to ne uspije, postoji mogućnost i treće",objasnila je Dušica u emisiji "Otkrivanje sa Milenom".