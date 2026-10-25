logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Povrijedila se Dušica Jakovljević: Voditeljka pala niz stepenice, pa na mrežama pokazala povrede (Foto)

Povrijedila se Dušica Jakovljević: Voditeljka pala niz stepenice, pa na mrežama pokazala povrede (Foto)

Autor Ana Živančević
0

Nakon nezgode, Dušica Jakovljević podijelila fotografije povreda koje su zabrinule njene pratioce. Saznajte više o njenom oporavku.

Povrijedila se Dušica Jakovljević Izvor: Stefan Stojanović/MONDO

Voditeljka Dušica Jakovljević uznemirila je pratioce na društvenim mrežama nakon što je podelila fotografije na kojima se jasno vide tjelesne povrede. Kako je sama otkrila, do nemilog događaja i ozleda došlo je usled nezgode u kojoj se okliznula i pala niz stepenice.

Prizor koji je objavila na svom profilu ubrzo je pokrenuo lavinu komentara i reakcija zabrinutih pratilaca koji su joj uputili brojne poruke podrške i želje za brz oporavak.

Ovo, inače, nije prvi put u poslednje vrijeme da poznato TV lice zabrinjava javnost vijestima o svom fizičkom stanju.

 Dušica se nedavno oglašavala i iz ljekarskih ordinacija, kada je otvoreno priznala da već duže od godinu dana bije bitku sa specifičnim zdravstvenim problemima čiji tačan uzrok ljekari još uvek pokušavaju da utvrde.

Izvor: Blic / MONDO

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dušica Jakovljević povrede

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ