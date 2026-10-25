Povrijedila se Dušica Jakovljević: Voditeljka pala niz stepenice, pa na mrežama pokazala povrede (Foto)

Nakon nezgode, Dušica Jakovljević podijelila fotografije povreda koje su zabrinule njene pratioce. Saznajte više o njenom oporavku.

Izvor: Stefan Stojanović/MONDO

Voditeljka Dušica Jakovljević uznemirila je pratioce na društvenim mrežama nakon što je podelila fotografije na kojima se jasno vide tjelesne povrede. Kako je sama otkrila, do nemilog događaja i ozleda došlo je usled nezgode u kojoj se okliznula i pala niz stepenice.

Prizor koji je objavila na svom profilu ubrzo je pokrenuo lavinu komentara i reakcija zabrinutih pratilaca koji su joj uputili brojne poruke podrške i želje za brz oporavak.

Ovo, inače, nije prvi put u poslednje vrijeme da poznato TV lice zabrinjava javnost vijestima o svom fizičkom stanju.

Dušica se nedavno oglašavala i iz ljekarskih ordinacija, kada je otvoreno priznala da već duže od godinu dana bije bitku sa specifičnim zdravstvenim problemima čiji tačan uzrok ljekari još uvek pokušavaju da utvrde.

Izvor: Blic / MONDO