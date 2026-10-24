"Dala sam 30.000 € za to, mogla sam da kupim zgradu do sada": Rada otkrila zašto je godinama živjela kao podstanar

Jednom prilikom, Rada Manojlović je otvoreno govorila o imovini, pa otkrila zbog čega nema više nepokretnosti na svoje ime.

Izvor: Instagram printscreen / radamanojlovic

Iako je godinama živjela kao podstanar, pjevačica Rada Manojlović je nedavno postala vlasnica luksuzne nekretnine u beogradskom naselju Voždovac. Jednom prilikom je otvoreno govorila o imovini, pa otkrila zbog čega nema više nepokretnosti na svoje ime, ali je, osim toga, pričala i o ljubavnim brodolomima.

Gostujući u emisiji „Magazin In“, otvorila je dušu o emotivnim razočarenjima, a na pitanje voditeljke Sanje Marinković šta žena izgubi kada previše vjeruje muškarcu, pjevačica je rekla:

– Izgubi zdrav razum i neke namjere u drugoj osobi. Ulažem sebe i sve od sebe. Ne mjerim koliko sam dala, da li je to trebalo toliko, idem do neke granice samoubistva po tom pitanju, to je moja filozofija – ispričala je Rada.

Ona je dodala i da joj se više puta tokom karijere događalo da skuplja novac za nekretninu, a da onda svu uštedu da za humanitarne akcije.

"Davala sam i po 30.000 eura za to"

– Ja sam takva osoba. Mnogo puta se to dešavalo. Kroz karijeru, ja sam trebala sada da zidam zgrade, a ne da imam stan i zgradu. Ja skupim novac za stan i ako se u tom momentu dese neke velike humanitarne akcije gdje je neko jako bolestan, davala sam po 20.000–30.000 eura za jedno dijete za liječenje. A recimo meni treba, ja nemam, nemam bekap i u narednom periodu moram da zaradim. Meni se sve mnogo vraća – ispričala je pjevačica u pomenutoj emisiji i dodala:

– Što se momaka tiče, to je bilo uzajamno. Davali smo zajedno, koliko je ko bio u mogućnosti, namjestilo se da sam ja više – objasnila je Manojlovićeva.

"Narod mi se podsmijevao"

Pjevačica je i priznala da je svojevremeno bila na meti kritika zbog automobila koji je vozila, te su joj se, kako je tvrdila, podsmijavali i radnici na benzinskoj pumpi.

– Meni se narod podsmijavao. Ja sam devet godina vozila auto „pežo 207“. I to ljudi koji rade na benzinskoj pumpi, u prodavnici... Ja stanem da natočim gorivo i kažu mi: „Pa ti još voziš tu biciklu“. Koliko puta su mi rekli na carini: „Pa ti još nisi promijenila auto“ – rekla je tada i dodala:

– Izvini, molim te, što bih ja mijenjala auto koji mi nikad nije stao i odveze me od tačke A do tačke B sasvim regularno? Ali ne izgleda kako treba – podvukla je pjevačica.

(Kurir / MONDO)