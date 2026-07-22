"Čeka me još jedna operacija": Dušicu Jakovljević prozivali zbog nosa, sad otkrila sve o složenom zahvatu

Voditeljka Elite, Dušica Jakovljević, sumirala je utiske nakon kraja devete sezone rijalitija. Ona je nedavno kupila novi stan, ali je govorila i o operaciji koja je čeka.

Izvor: KURIR/Boba Nikolić

Voditeljka Dušica Jakovljević, koja je u procesu opremanja novog stana, nedavno se našla na meti kritika zbog nosa. Voditeljka nikada nije krila estetske intervencije koje je imala na licu i tijelu, a sada je, nakon finala „Elite 9“, otkrila da je čeka još jedna.

„Nisam još planirala ništa. Najvažnije mi je da sam organizovala da moja djeca idu na odmor, jer je potreban njima koliko i meni. Ja sam malo skoknula do Splita prije ovih finalnih večeri, ali očekuje me preseljenje, očekuje me, daj Bože, i operacija, očekuje me toliko toga da ja ne znam da li ću uspjeti da postignem sve to, ali polako“, kaže Dušica, koja je nedavno kupila stan.

Dušica je otkrila i o kakvoj operaciji je riječ.

„Prije svega je zdravstvenog, pa onda i estetskog tipa. Mnogo je bilo nagađanja oko tog mog nosa. Ne da bi se svidio drugima, da je do dopadanja drugima, nikada ga ne bih operisala, jer toliko pričaju o njemu da ga namjerno ne bih dirala. Zamislite da ja još operišem i nos da bude savršen. Pa koju onda manu će mi naći? Šalim se. Ali riječ je o jednoj vrlo složenoj intervenciji i zahvatu. Da li će to biti sada? Voljela bih da bude tokom ljeta, da bih onda cijelu narednu sezonu bila prisutna i da ne bih odsustvovala. Ali vidjećemo.“