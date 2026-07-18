Dušica Jakovljević se povukla 2 dana pred finale Elite: "Srce i duša su htjeli, ali se organizam pobunio"

Dušica Jakovljević se povukla pred finale Elite zbog umora.

Izvor: KURIR/Boba Nikolić

Popularna voditeljka Dušica Jakovljević iznenadila je javnost kada se hitno oglasila na svom Instagram profilu samo dva dana pred veliko superfinale rijalitija "Zadruga 9 Elita".

Dušica je priznala svojim fanovima da ju je sustigao umor te da je zbog toga prinuđena da napravi pauzu.

Ona je otkrila da tokom vikenda puni baterije kako bi bila spremna za finale.

Dušica je iskreno priznala da je njena želja bila da se sa gledaocima druži čak sedam noći u kontinuitetu, ali da se njen organizam pobunio uprkos ogromnoj volji i energiji koju nesebično daje.

"Dragi moji, i pored najveće volje i ogromne energije koju nesebično dajem u svakoj emisiji, za vikend duša mora da puni baterije. Moja želja je bila da se družimo čak sedam noći u kontinuitetu. Srce, mozak i duša su htjeli, ali se organizam pobunio. Oporavljam se za superfinale u ponedeljak i grmljavinu koju možemo da priredimo u našoj savršenoj simbiozi", napisala je Dušica Jakovljević.

Pogledajte kako ona izgleda:

Dušica je nedavno govorila o problemima koje ima.

"Desilo se da sam imala šest intervencija na sinusima - nehirurških, rađenih radiotalasima. To je ono što mnogi pogrešno tumače kao šest operacija. Pored toga imam i šest alergija. Inače, genetski sam sklona devijaciji, jer i sa tatine i sa mamine strane u porodici imamo jake kosti. U jednom trenutku sam poželjela da svoj nos malo skratim i smanjim, jer mi se to jednostavno dopadalo. Pridržavala sam se svih preporuka tokom oporavka, ali se nos, nažalost, urušio na jednu stranu dok je zarastao. Upravo na mjestu gdje je bila devijacija srušio se prednji dio. Nije ništa strašno, ali me očekuje još jedna operacija koja bi trebalo sve da ispravi, jer se radi drugom metodom. Ako i to ne uspije, postoji mogućnost i treće", objasnila je Dušica u emisiji "Otkrivanje sa Milenom".

Evo kako je nekada izgledala:

Izvor: Telegraf/ MONDO