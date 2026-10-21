Jovana Jeremić šokirala je stavovima o svojoj sahrani i otkrila "planove".

Izvor: Instagram printscreen / jeremicjovana

Voditeljka Jovana Jeremić ponovo je privukla pažnju javnosti nesvakidašnjim stavom o sopstvenom ispraćaju na "onaj" svijet. Kako je istakla, umjesto tradicionalne sahrane obilježene tugom i suzama, istakla je da želi poseban događaj kako bi i na kraju poslala poruku o životu.

Vidi opis Jovana Jeremić isplanirala sopstvenu sahranu: Šokirala javnost, otkrila i da će postojati dres-kod Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Novo jutro / youtube Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Pink / screenshot Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Printscreen/Youtube/Novo jutro Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Pink printscreen Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Instagram/jeremicjovana Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Pink pintscreen Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Pink Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: pritnscreen/youtube/Novo jutro Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: printscreen/youtube/ Novo jutro Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Instagram printscreen / jeremicjovana Br. slika: 10 10 / 10

Takođe će zahtijevati i poseban dres-kod za sve prisutne.

"Rođena sam da uđem u legendu"

Govoreći bez zadrške, Jovana je poručila da želi da se proslavi činjenica da je živjela:

"Kada dođe taj momenat, hoću da umrem, ali da se zna da sam živjela i da se napravi žurka kada me više ne bude bilo, a ne sahrana. Kakva crna sahrana?! Da me oplakuju tu nešto i nariču po groblju... Ne, bre, pravi se žurka, imaće se i dres-kod šta će ljudi da obuku. Živjela jedna fatalna žena, zvala se Jovana Jeremić".

Ona je dodala i da ne veruje da će njeno ime ikada pasti u zaborav:

"Žurku pravim, bre, čovječe, budite srećni jer ja ću i mrtva da živim jer sam rođena da uđem u legendu.Nisam rođena da umrem kao običan čovjek. Meni će i sahrana biti avangardna. Moje ime nikada neće umrijeti", otkrila je za Alo.rs Jovana.

(Alo.rs/MONDO)