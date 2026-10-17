Jovana Jeremić komentariše tužbu koju je podnio Mane Ćuruvija, ističući da je to samo pokušaj za sticanje popularnosti.

Izvor: Youtube printscreen/ Pink, Youtube printscreen / Milica Kemez Official

Mane Ćuruvija Kasper, odlučio je da tuži Jovanu Jeremić, zbog njenih izjava na njegov račun. Nakon što je u javnost isplivalo da je pjevačicin partner, tužio voditeljku ona se oglasila i u svom stilu prokomentarisala ovu vijest.

"Mnogi su me tužili do sad me nisu dobili"

"Nisam se još konsultovala s mojim advokatom, ali ako jeste, vjerovatno je moj advokat to sve preuzeo i primio. Dotičnog gospodina apsolutno neću da komentarišem iz razloga što je njemu malo popularnosti preko Mine, pošto je izlazio tu popularnost preko Mine Kostić, pa bi sad da se kači na ime Jovane Jeremić, jer zna da je Jelena Jeremić blokbaster, pa bi da bude poznat preko Jovane Jeremić, jer on koristi žene radi popularnosti. Znači, on žene koristi da bi bio popularan jer on nema po čemu drugom da izađe u javnost. On je samo bivši dečko Mine Kostić. Ti si zaboravila da sam ja proročica. Bivši dečko Mine Kostić, vrijeme će da pokaže ko je bio u pravu (smijeh)", rekla je Jeremićeva i osvrnula se na tužbu koju je Kasper podnio protiv nje.

Vidi opis Kasper ponovo potkačio Jovanu Jeremić: Podnio tužbu protiv voditeljke, pa je isprozivao na mrežama Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Novo jutro / youtube Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Pink / screenshot Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Printscreen/Youtube/Novo jutro Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Pink printscreen Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Instagram/jeremicjovana Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Pink pintscreen Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Pink Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: pritnscreen/youtube/Novo jutro Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: printscreen/youtube/ Novo jutro Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Instagram printscreen / jeremicjovana Br. slika: 10 10 / 10

"Ma kakve tužbe. Ako je gospodin smatrao da to treba da uradi, ako je uradio. Mnogi su me tužili do sad me nisu dobili. Možda njemu pođe za rukom, ali vidjećemo do kraja suđenja. To je dug proces. Ne zaboravite da sam ja jedan od najboljih studenata Pravnog fakulteta, pa vidjećemo ko će imati više sreće. Iza svojih riječi stojim. On je jedan mali hohštapler, mali čovjek. U svakom smislu o njemu imam najgore moguće mišljenje i to niko ne može da promijeni. Mogu da ti ponovim sve ono što sam rekla, da nema pas zašto da ga ujede. Stojim iza toga da se vozi preko imena žena da bi bio poznat. To dokazuje time što me je tužio da nije gospodin, to pokazuje time što je podnio tužbu, jer tako rade muškarci koji ne umiju sa ženom da se ovaj na drugi način dogovore. To rade mali muškarci, tj. nisu muškarci. U narodu ima jedna imenica fantastična. Zove se pi*da. Pi*zda i nula su dvije imenice koje najbolje opisuju karakter čovječiji. Kad za nekog kažeš da je pi*da, ti onda znaš što ti je ona slina, žvaka koja se razvlači i to je fenomenalan opis jednog muškog karaktera. To su beskičmenjaci, muškarci koji nemaju ništa, čak i ono gde bi trebali da dominiraju. A znaš da muškarac treba da dominira - u lovi i u s**su i u krevetu. Ni tu, i tu su slabi, tako da im jedino ostaje još da se tužakaju po sudu. Ako je to tačno, mi se vidimo na sudu i tamo ćemo da raspravljamo, a ja mu sigurno više neću davati prostora da budem više popularan, jer već je poznat kao bivši dečko Mine Kostić ", rekla je Jovana za Blic, a sada se Mane oglasio na Instagramu i odgovorio voditeljki.

Vidi opis Kasper ponovo potkačio Jovanu Jeremić: Podnio tužbu protiv voditeljke, pa je isprozivao na mrežama Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 10 / 10

"Nađi svoj život"

"Ovih dana ste svjedoci izjave u vezi nas dvoje gdje nam se želi i predviđa skori kraj, propast. itd. Mi nikad nećemo nikom predviđati nestanak, ili poželeti bilo kakav kraj ili propast. Uvijek ćemo se voditi činjenicom da kakve su nam misli prema drugima, takav nam je i život."

"P. S. Onima koji nemaju svoje živote, želimo od srca da pronađu svoje živote i bave se svojim životima za promjenu. Ako nešto ne mogu ni za 100 života, to je uništiti ono što je iskreno i čisto", napisao je Mane, a njegova izabranica Mina Kostić podijelila je njegovu objavu.

Izvor: Kurir / MONDO