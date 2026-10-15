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Igor Kojić pravi svadbu s 12 godina mlađom? Uhvaćen s Nikolinom i sveštenikom ispred kuće na Bežanijskoj kosi (Foto)

Igor Kojić pravi svadbu s 12 godina mlađom? Uhvaćen s Nikolinom i sveštenikom ispred kuće na Bežanijskoj kosi (Foto)

Autor Dragana Tomašević
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Igor Kojić, sin pjevača Dragana Kojića Kebe, ponovo je dospio u centar pažnje zbog emotivnog života.

Igor Kojić pravi svadbu s 12 godina mlađom Izvor: Kurir

Kamere emisije "Paparaco lov" snimile su Igora Kojića sa trudnom izabranicom Nikolinom Šaponjom, a posebno interesovanje izazvalo prisustvo sveštenika, sa kojim su zajedno napustili kuću na Bežanijskoj kosi.

Snimci su odmah otvorili pitanje da li se Igor priprema za novo venčanje, s obzirom na to da je par viđen u društvu sveštenog lica. Ipak, razlog njihovog susreta nije poznat, pa za sada nema potvrde da se sprema svadbeno slavlje.

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Igor Kojić i Nikolina Šaponja u septembru su obelodanili vest da očekuju prinovu, a budući roditelji ne kriju koliko se raduju novom životnom poglavlju.

Nikolina je porijeklom iz Rijeke, ima 27 godina i od Igora je mlađa 12 godina. Nekada se bavila izborima ljepote, dok se danas bavi profesionalnim šminkanjem.

Igor je srećne vijesti potvrdio i javno, a potom se sa trudnom partnerkom pojavio na koncertu svog oca Dragana Kojića Kebe na Tašmajdanu. Tom prilikom govorio je o njihovoj ljubavnoj priči i otkrio da su najprije bili prijatelji, a da se njihov odnos vremenom razvio u ljubav.

(Kurir,MONDO)

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Tagovi

Igor Kojić svadba

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