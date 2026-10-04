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Viki Miljković progovorila o Stojinom sinu: Evo šta se dešavalo na snimanju "Pinkovih zvezda"

Viki Miljković progovorila o Stojinom sinu: Evo šta se dešavalo na snimanju "Pinkovih zvezda"

Autor Ana Živančević
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Milan Popov, sin pjevačice Stoje, nastupio je u prvoj emisiji "Pinkove zvezde" uz podršku mentorke Viki Miljković.

Viki Miljković progovorila o Stojinom sinu Izvor: MONDO

U prvoj emisiji “Pinkove zvezde” publika je imala priliku da vidi nastup Milana Popova, sina pjevačice Stoje, koji je za svoju mentorku u takmičenju odabrao Viki Miljković.

Viki je od srca prihvatila da svoje znanje i iskustvo prenese sinu drage koleginice, spremna da mu pruži podršku i pomogne da razvije svoj talenat. Govoreći o Milanu, sa mnogo topline istakla je da je u njemu prepoznala želju da se bori i napravi iskorak.

"Nije mi se javila Stoja, mislim da i ona ne zna, ali su mediji prenijeli. Stoju volim jako kao koleginicu, mi smo ta generacija koja je zajedno sazrijevala i snimali smo devedesetih i dvehiljaditih. Stoja, Jana, Seka, Dara, Indira, to je ta generacija i volim te ljude. Stoju i Janu pogotovo, one su mi najbliže i najdraže", rekla je Viki za "Premijeru - Vikend Specijal".

"Stojin sin mi je posebno drag. Mislim da se dečko bori, želi da napravi iskorak. Nisam pričala sa njim, ali sam to pročitala sa njegovog lica dok je stajao na sceni. Neiskusan je, ali ćemo se potruditi i daćemo sve od sebe da ga naučimo što bolje. Mislim da mi je izazov i biće jako interesantno pratiti taj napredak."

Njene riječi pokazuju sa koliko pažnje pristupa ulozi mentorke, dok je pred njom i Milanom zajednički rad i prilika da kroz takmičenje pokažu njegov talenat i napredak.

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Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Izvor: Kurir / MONDO

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Viki Miljković Milan Popov

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