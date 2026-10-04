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Isplivala stara fotka Jelisavete Orašanin prije operacija: Izgledala neprepoznatljivo, a evo šta je sve promijenila

Isplivala stara fotka Jelisavete Orašanin prije operacija: Izgledala neprepoznatljivo, a evo šta je sve promijenila

Autor Ana Živančević
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Ovako je Jelisaveta Orašanin izgledala na početku karijere.

Isplivala stara fotka Jelisavete Orašanin prije operacija Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Nakon okončanja braka sa Milošem Teodosićem, dramska umjetnica Jelisaveta Orašanin započela je ljubavnu romansu sa 11 godina mlađim kolegom Pavlom Mensurom. Iako danas na društvenoj mreži Instagram redovno objavljuje izazovne kadrove, glumica je u prošlosti imala znatno drugačiji vizuelni identitet.

Poznata glumica se prije izvesnog vremena podvrgla estetskoj korekciji grudi ugradnjom silikona, a korigovala je i nos. O ovoj estetskoj transformaciji svedoče i njeni kadrovi iz 2010. godine, zabilježeni tokom snimanja omladinske serije "Totalno novi talas".

Sa tek 22 godine, popularna umetnica odavala je sasvim drugačiji utisak – imala je izvjesni višak kilograma, dok joj je i oblik nosa bio vidno širi u odnosu na današnje izdanje. Tokom vremena, doživjela je drastičnu transformaciju i postala prava atraktivna ljepotica. U potpunosti je promijenila lični stil, dok njeno besprekorno tijelo danas mami sve poglede.

Govoreći o njenim estetskim zahvatima, izvor je svojevremeno izjavio:

"Jelisaveta je oduvijek htela da ima malo veće grudi, nije bila zadovoljna što su joj male. Željela je da to koriguje, ali nikako prije nego što postane majka. Kako je dobila dvoje djece, te je od drugog porođaja prošlo dovoljno vremena, otišla je pod nož. Nije htjela da pretjeruje, već je korigovala grudi u skladu sa građom".

Jelisaveta Orašanin i Pavle Mensur se pojavili zajedno na crvenom tepihu

Jelisaveta Orašanin i njen dečko, Pavle Mensur, ruku pod ruku su se pojavili na crvenom tepihu na premijeri filma "Kengur se vraća kući", a o njihovoj vezi već duže vrijeme javnost bruji. Iako se mnogo pričalo o njihovoj razlici u godinama, jer je Pavle čak 11 godina mlađi od glumice, par je odlučio da više ne skriva svoju ljubav, što je izazvalo pravi stampedo fotoreportera i gostiju.

Ovako su njih dvoje izgledali na crvenom tepihu:

Bonus video:

Pogledajte

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Jelisaveta Orašanin i Pavle Mensur prvi put u javnosti: Ne kriju koliko su zaljubljeni
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Izvor: Blic / MONDO

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Tagovi

jelisaveta orašanin plastične operacije

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