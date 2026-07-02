"Sledeći put će upoznati moju porodicu": Filip Car progovorio o odnosu sa Anđelom nakon odmora u Crikvenici

Njihovo druženje izazvalo je spekulacije o prirodi njihovog odnosa.

Izvor: Instagram/car_je_car

Anđela Đuričić je posjetom Filipu Caru u Crikvenici digla veliku prašinu na mrežama, pa su krenula nagađanja da li su bivši zadrugari uplovili u romantičnu vezu.

Oboje su dijelili slike i snimke na Instagramu, a sudeći po njima ludo su se zabavili! Uvjerite se i sami:

Njih dvoje su uživali na brodu krstareći Jadranom i upijajući sunce, dok su u opuštenoj atmosferi obilazili obalu. Osmesi nisu silazili sa njihovih lica, a u jednom trenutku odlučili su da podignu adrenalin i provozaju se skuterom na vodi. Uz mnogo smijeha i dobre energije, bilo je jasno da su se odlično zabavili, što je odmah pokrenulo spekulacije javnosti o prirodi njihovog odnosa.

Njihovo druženje izazvalo je spekulacije o prirodi njihovog odnosa, a Filip se sada oglasio i naglasio da su Anđela i on samo bliski prijatelji koji se međusobno veoma poštuju i razumiju.

"Samo smo prijatelji"

"Anđela je bila u Sloveniji, pa smo se dogovorili da svrati do mene, jer se zaista nismo dugo videli i jako mi je drago bilo što je došla. Bilo nam je super, družili smo se i uživali. Ona je stvarno moj pravi prijatelj i neko koga jako volim, posebna je i znam da me takođe voli i poštuje. Volio bih da još jednom ovo ljeto dođe da se kupamo, izlazimo i družimo. Oboje smo prošli poslednjih par godina veoma teške periode, mnogo rijalitija, ljubavnih brodoloma i svega je iza nas, i onda se razumijemo i nekako je drugačije kad je neko prošao istim putem da te razumije. Ne znam jednostavno riječima opisati koliko mi je stalo do nje kao prijatelja i da je dobro, da je nasmijana i srećna jer zaista to zaslužuje", rekao je Filip Car i dodao:

"Ona i ja smo rođeni na isti dan, i oboje potičemo iz porodica koje nisu uobičajene kada su rijaliti igrači u pitanju, malo i mi i naše porodice odskačemo od većine tamo, a kako sam rekao, jedno drugo razumemo i volimo da se šalimo i onda stvarno bude super. Jako bi volio da dođe ponovo na malo duže i da upozna cijelu moju porodicu, prijatelje i sve jer mislim da smo ja i ona prijatelji za života", poručio je Filip za "Pink.rs".

(Pink.rs / MONDO)