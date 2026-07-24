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Gastoz i Anđela ponovo zajedno! Dali novu šansu ljubavi, Nenad se oglasio i saopštio lijepe vijesti

Gastoz i Anđela ponovo zajedno! Dali novu šansu ljubavi, Nenad se oglasio i saopštio lijepe vijesti

Autor Marina Cvetković
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Nakon što se šuškalo o njenom odnosu sa Filipom Carem, Anđela se ipak vratila Gastozu.

Gastoz i Anđela ponovo zajedno! Dali novu šansu ljubavi, Nenad se oglasio i saopštio lijepe vijesti Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić, ponovo su zajedno! Na društvenim mrežama pojavio se snimak iz provoda gdje su Anđela i Gastoz bili za istim stolom, a nakon što su njihovi fanovi počeli da spekulišu da je došlo do pomirenja, oglasio se i Nenad i potvrdio vijesti.

"Zajedno smo ponovo, uživamo"

- Istina je, Anđela i ja smo se pomirili, ponovo smo zajedno. Kad su već ljudi izvalili na mrežama, a vi ste me pozvali da me pitate, nema više poente ni potrebe da krijem, reći ću vam kako jeste. Nismo do sada to javno objelodanili, jer što bismo? Naši životi, naša stvar, nema potrebe da se ikome pravdamo... Zajedno smo ponovo, uživamo i nadam se da će tako ostati - rekao je Gastoz za Pink.rs.

Ovom izjavom nekadašnji rijaliti par stavio je tačku na sva nagađanja koja su prethodnih dana preplavila društvene mreže.

Nakon brojnih raskida, pomirenja i turbulentnog odnosa koji je intrigirao javnost, Anđela i Gastoz odlučili su da još jednom pokušaju da njihova ljubav uspije, a ostaje da se vidi da li će ovog puta njihova veza potrajati.

Pogledajte kako je Anđela uživala ovog ljeta:

"Ne mislim da će doći do pomirenja", pričala je Anđela nedavno.

Podsjetimo, Anđela je prije samo nekoliko dana o odnosu sa Marinkovićem otvorila dušu Joci Novinaru u "Rijaliti rešetanju".

- Što se Nenada tiče, mi nismo zajedno već neko vrijeme i tako je trebalo da bude. To ne znači da smo mi sada neprijatelji. To je jedan zaista lijep period mog života, ne bi toliko trajalo, da nije valjalo - priznala je ona, a potom otkrila da li postoji šansa da dođe do pomirenja.

- Ne mislim. Znam da mi niko ne vjeruje kad to kažem, ali zaista ne mislim da će doći do pomirenja. Svaki put je bilo ''nikad'', pa se ponovo desilo. Ne razmišljam u tom smjeru, treniram, putujem i uživam, zaista ne mislim o tome. Nas dvoje nismo sada u svađi, rastali smo se u korektnim odnosima, to je istina.

A evo kako je Anđela provela odmor u Hrvatskoj sa Filipom Carem:

(Pink.rs / MONDO)   

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Tagovi

Nenad Marinković Gastoz anđela đuričić

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