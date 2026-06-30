"Konačno i ja imam grudi": Anđela Đuričić progovorila o plastičnoj operaciji, silikoni je koštali 5.500 evra

Posle brojnih spekulacija bivša rijaliti učesnica Anđela Đuričić priznala je da je ugradila silikone i otkrila detalje operacije koju je platila 5.500 evra.

Izvor: Instagram/andjeladjuricic

Pre tri meseca pratioci Anđele Đuričić primetili su gledajući njene snimke na duštvenim mrežama da poprsje atraktivne Crnogorke deluje veće, te su odmah zaključili da je posetila hirurga.

Anđela je tek sada rešila da otkrije sve detalje estetske intervencije. Kako je otkrila o operaciji grudi je razmišljala već duže vreme, ali dok nije našla doktora koji joj uliva sigurnost nije bila spremna da legne na operacioni sto.

- Poslednjih par godina više puta sam zakazivala, pa otkazivala operaciju grudi. Presekla sam tokom odmora na Tajlandu i donela odluku da konačno uradim grudi. Rekla sam sebi da više neću nijedno leto dočekati u agoniji razmišljanja da li mi haljina dobro stoji ili ne... - rekla je Anđela.

Prema njenim rečima, čim se vratila sa Tajlanda odmah je zakazala konsultacije u jednoj poznatoj klinici, ali kako tamo nije naišla na tretman kakav je očekivala nastavila je potragu.

- Požalila sam se doktorki kod koje sam radila usne i ona mi je preporučila jednu kliniku u Zemunu i hirurga u kog ima apsolutno poverenje. Otišla sam i nisam se pokajala, oduševio me je njihov pristup pacijentu, sve su mi lepo objasnili i smirili moje strahove - ispričala je Đuričićeva.

Operisala se krajem februara odmah po povratku iz Dubaija, a kako je otkrila imala je samo jedan zahtev.

- Ja sam tražila da to izgleda prirodno što više može i da moje grudi ne budu u prvom planu kad me neko pogleda. Rekla sam doktoru da on najbolje zna kako treba da uradi, ali da ostanem u okviru svog tela i konstitucije. Sećam se samo ulaska u salu. Operacija je trajala možda sat vremena, stavili su mi 325 kubika. To na moje grudi izgleda kao da imam 400. Radila sam novu tehniku, nisam sigurna kako se zove, ali znam da je reč o laganim imlantima i zbog toga sa platila 1.000 evra više. Operacija me je koštala 5.500 evra i apsolutno je vredelo, ja sam prezdovoljna - iskrena je Anđela.

Oporavak posle operacije, takođe je protekao odlično, a Đuričićeva kaže da je već posle 20 dana skinula konce.

- Ožiljci su mi veoma mali i jedva vidljivi, ali planiram da ih laserski uklonim. Najsrećnija sam osoba što konačno i ja imam grudi i osećam se ženstvenije - zaključila je bivša rijaliti učesnica.