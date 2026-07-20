Oglasila se Slađa nakon što je Đani hospitalizovan: Zabrinuta supruga progovorila o njegovom stanju

Pjevaču Đaniju je sinoć pozlilo u Beču, gdje je hitno prevezen u bolnicu zbog sumnje na trovanje. Njegova supruga Slađa otkrila je da je pod nadzorom ljekara.

Izvor: Instagram/sladja_carpediem

Pjevaču Radiši Trajkoviću Đaniju sinoć je naglo pozlilo tokom boravka u Beču, gdje je doputovao zbog zakazanog nastupa, nakon čega je hitno prevezen u bolnicu.

Kako saznaju domaći mediji, Đani je povraćao i osjećao se veoma loše, zbog čega je potražio ljekarsku pomoć.

Nakon pregleda, ljekari su procijenili da je najvjerovatnije riječ o trovanju, pa je pjevač zadržan na bolničkom liječenju kako bi primio odgovarajuću terapiju i bio pod nadzorom medicinskog osoblja.

Domaći mediji pozvali su njegovu suprugu Slađu da nam kaže šta se dogodilo a ona nam je otkrila u kakvom je stanju pjevač.

"Da li je trovanje dobio, da li nešto, ali u Beču je u bolnici i okej je. Pa dobro je, nisam nešto mnogo htjela da ga smaram, nervozan je."

"Prijatelj je naš tamo i rekao je da nije strašno ali da mora da ostane u bolnici, jer ima pet stentova da ne mogu tek tako da ga puste. Nije ništa strašno. Pojeo je nešto sigurno...nisam bila s njim ne znam sve..ja sam u Beogradu. Nisu ni meni htjeli da pričaju da me plaše morali su ipak da mi kažu."

Za sada nije poznato kako je došlo do navodnog trovanja, ali je jasno da mu svi žele brzi oporavak i da se što prije vrati nastupima koji ga čekaju tokom ljetnje sezone.