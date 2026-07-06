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Đani ušao u raspravu s policajcima, reagovala njegova žena: Otkriveno šta se dešavalo na plaži u Bečićima

Đani ušao u raspravu s policajcima, reagovala njegova žena: Otkriveno šta se dešavalo na plaži u Bečićima

Autor Dragana Tomašević
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Supruga pjevača Radiše Trajkovića Đanija, Slađa Trajković, riješila da se oglasi nakon što su mediji prenijeli da je njen suprug bio okružen policijom na plaži u Bečićima

Đani ušao u raspravu s policajcima, reagovala njegova žena Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Supruga Radiše Trajkovića Đanija oglasila se za Informer nakon što se na društvenim mrežama pojavio snimak na kom je folker okružen policijom u Bečićima.

Pjevač Radiša Trajković Đani trenutno je na Crnogorskom primorju sa porodicom, a tokom boravka na plaži u Bečićima u jednom trenutku snimljen kako je razgovara sa pripadnicima policije.

Situacija je privukla znatiželjne poglede prisutnih, a mnogi su odmah izvadili mobilne telefone i snimili situaciju. Snimak se proširio društvenim mrežama, a mnogi su se zapitali šta je razlog razgovora tokom kog je pjevač sve vrijeme gestikulirao.

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Pjevačeva supruga Slađana Trajković bila je veoma iznenađena i otkrila šta se u stvari događalo na plaži u Bečićima.

- Đaniju se svi redom javljaju na plaži, pa i policajci. Zastali su da mu se jave i on je sa njima porazgovarao. Nikakav incident ili problem nije u pitanju. Ne znam kako niko nije snimio kako se Đani cijeli dan igra sa unucima već samo kako razgovara sa policijom - rekla je Slađa.

Prema njenim riječima, porodica Trajković uživa na moru, a dobro raspoloženje nije uspio da im pokvari ni ovaj snimak.

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Tagovi

Đani Slađa Trajković Bečići rasprava policija

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