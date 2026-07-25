Tea Tairović u najbrutalnijem izdanju do sad: Svima popadale vilice dok ju je gledali šta radi (Foto + Video)

Snimci sa poslednjeg nastupa Tee Tairović preplavili su mreže, a pozitivne reakcije samo se ređaju.

Izvor: Instagram / tea_tairovic

Tea Tairović nedavno se na dva mjeseca preselila u svoju novu luks nekretninu u Crnoj Gori, budući da cijelo ljeto ima nastupe širom primorja.

Da se za nastupe pevačice traži karta više bilo je jasno po snimcima koji su preplavili mreže, budući da je klub bio krcat, a Tea se pred publikom pojavila u izazovnom izdanju.

Pogledajte kako je izgledala:

Pjevačica je nastupila u crvenom provokativnom trikou sa kristalima koji je u prvi plan stavio njene obline, a publika ju je sve vrijeme gutala pogledom.

Tairovićeva je pjevala i ujedno igrala više od dva sata, a Budvom su se orili hitovi poput "Severna Latina", "Bonita", "Ker finasijer" i mnogi drugi, što je ispratila zahtjevnim koreografijama.

Pogledajte 00:47 Tea Tairović u brutalnom izdanju Izvor: instagram/tea_tairovic Izvor: instagram/tea_tairovic

Pogledajte atmosferu na nastupu: