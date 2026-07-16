Tea Tairović predvidjela finale na Mundijalu još prije 2 godine: Promijenila tekst pjesme, pa opet ispala "proročka"

Pjesma koja se prvobitno zvala "Izrael i Palestina" promijenjena je u "Španija i Argentina".

Izvor: MONDO

Tea Tairović je prije dvije godine izdala pjesmu koja se prvobitno zvala "Izrael i Palestina", ali je zbog kritika na društvenim mrežama ipak promijenila naziv kao i tekst, zbog rata koji je tada izbio upravo između te dvije zemlje.

Tei su teško pale kritike na društvenim mrežama da je neumjesno da pjeva o Izraelu i Palestini, dok u tim zemljama vlada ratno stanje. Zbog toga je odlučila da trajno izvodi ovu pjesmu s izmijenjenim tekstom, te ju je prekrstila u "Španija i Argentina", a iz ove perspektive - pjesma je ponovo postala proročka, jer su se upravo te dvije zemlje našle u finalu Svjetskog prvenstva u fudbalu.

Poslušajte pjesmu:

Na mrežama su krenuli snimci i zanimljivi komentari da je nakon rata, Tea opet predvidela jednu globalnu situaciju.

Tea je priznala da je zauvijek promijenila tekst svoje hit pjesme "Izrael i Palestina" i da upravo te riječi više nikada neće pjevati. Usled stravičnog rata koji traje, Tea je donijela odluku da to ne pjeva ne samo privremeno dok rat traje, već nikada više.

"Za slučaj da to nekoga povređuje, ja sam tekst pjesme promijenila", priznala je tada Tea za domaće medije.

A da li će njena pjesma pjevati u Srbiji i tokom finala koje se igra u nedelju, ostaje da se vidi.