"Muž me zvao da uplati tiket": Tea Tairović o pesmi koja je predvidela finale Mundijala, evo šta mu je odgovorila

Tea Tairović otkrila i kako odmiču radovi u luks nekretnini u Crnoj Gori, ali i zbog čega zna da plače po tri dana

Izvor: Instagram printscreen / showbizzserbia

Pevačica Tea Tairović, koja je ponovo dospela u centar pažnje zbog "proročanstva" iz pesme kojom je pogodila finaliste Mundijala 2026, progovorila je o privatnom životu, porodici, ali i pitanju koje joj je nedavno postavio suprug.

Tea, koja važi za jednu od najzgodnijih i najvrednijih žena na estradi, priznaje da se trudi da ne bude perfekcionista, jer smatra da su takvi ljudi nesigurni. Ipak, i ona ima svoje male grehove, zbog kojih kasnije ispašta. Nedelja je jedini dan kada daje sebi oduška.

"Obično kad se vraćam s nastupa, i ako sam kolima, svratim u pekaru i kupim burek s pečurkama, to mi je omiljeni burek. E, onda besnim i plačem tri dana jer moram više da treniram", priznaje Tea za Kurir. U tim trenucima oslanja se na svog supruga, koji je gura napred i pomaže joj u treninzima jer je daleko disciplinovaniji od nje.

Muž je pitao ko pobeđuje na Mundijalu

Svi su bili u šoku kada se ispostavilo da je Tea u svojoj pesmi opevala Španiju i Argentinu – upravo zemlje koje su stigle do finala Svetskog prvenstva. Pevačica, međutim, priznaje da tu nema nikakve vizije, već da je sve bila slučajnost zbog sportskog klađenja njenog muža.

"Mene je muž pozvao i pitao: 'A ko će da pobedi?', da uplati tiket. Rekla sam mu da moram da lupim, jer ako razmišljam, neću predvideti", ispričala je pevačica kroz osmeh.

Tea je nedavno pazarila nekretninu u Crnoj Gori, a uređenje enterijera prepustila je svojoj majci, s obzirom na to da je dobar deo odrastanja provela upravo tamo.

"Moja majka je bila zadužena za to. Mama zna ko joj je ćerka pa je onda sve belo i zlatno", otkrila je pevačica. I dok joj majka sređuje dom, njena baka je tu da je drži na zemlji svojim brutalno iskrenim komentarima. "Moja baka je oštroumna žena i jako direktna. Nema ona životne savete... odmah ti kaže: 'Ne valja ti to', 'Debela si u tome', 'Meni se ništa ne sviđa'", objašnjava pevačica sa osmehom.

Vidi opis "Muž me zvao da uplati tiket": Tea Tairović o pesmi koja je predvidela finale Mundijala, evo šta mu je odgovorila Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 7 / 7

Večiti sam student

Malo ko zna da je Tea studirala psihologiju, a muzička zvezda ne krije da se danas veoma loše oseća zbog činjenice da nije diplomirala.

"Ja sam večiti student i loše se osećam zbog toga. Volela bih da sam diplomirala... Nisam se ispisala s fakulteta, baš zbog toga da mogu nekad da ga završim", iskrena je Tea. Iako su njeni roditelji odavno odustali od ideje da će ona uzeti diplomu, Tea dodaje da joj studije nisu mnogo pomogle u borbi sa estradnim pritiscima i da je čuvenu statistiku na fakultetu pala čak tri puta.

(Kurir, MONDO)