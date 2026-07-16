Oglasila se Tea Tairović nakon što je "predvidjela" finaliste Mundijala: Ovo je poručila o nevjerovatnoj slučajnosti

Tea Tairović je promijenila tekst svog hita "Izrael i Palestina" u "Španija i Argentina", a sada se oglasila povodom nevjerovatne slučajnosti.

Izvor: Instagram printscreen/ tea_tairovic

Prije dvije godine, Tea Tairović je zbog ratnog stanja i oštrih kritika promijenila tekst svog hita "Izrael i Palestina" u "Španija i Argentina". Ovaj iznuđeni potez iznenada se pokazao kao pravo proročanstvo, s obzirom na to da su se upravo te dvije reprezentacije našle u velikom finalu Svjetskog prvenstva u fudbalu.

Povodom ove nevjerovatne slučajnosti, pjevačica se sada i javno oglasila.

U opuštenom izdanju sa bujnim loknama, Tea je podijelila snimak iz auta u čijoj pozadini ide upravo numera "Španija i Argentina", a ispod videa je ostavila zanimljiv komentar.

Nazivi pjesama za sledeći album:

"Mir u svetu"

"Jedem, a ne gojim se

"Dolari"

" Maldivi triput godišnje"

"Zdravo telo, zdrava kosa", napisala je Tea

@teat111 💫 Nazivi pesama za sledeći album: 1. Mir u svetu 2. Jedem a ne gojim se 3. 💰💰💰💰💰💰💰💰 4. Maldivi triput godišnje 5. Zdravo telo zdrava kosa ♬ izvorni zvuk - 🦒

Podsjetimo, Tea je otvoreno priznala da je prvobitni tekst njenog velikog hita "Izrael i Palestina" zauvijek izbačen iz repertoara.

Zbog stravičnih razaranja i rata koji ne jenjava, pjevačica je donijela konačnu odluku, originalne stihove više nikada neće izvoditi, naglasivši da to nije samo privremena mjera, već trajna promjena.