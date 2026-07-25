Nakon što je bivši partner Asmin Durdžić iznio tvrdnje da je u Austriji pokrenuo postupak zbog njihove ćerke Nore, oglasila se i Aneli Ahmić, drugoplasirana superfinalistkinja "Elite".

Izvor: YT Zadruga

Asmin Durdžić je otkrio da je svoju bivšu nevjenčanu suprugu Aneli Ahmić prijavio nadležnim organima, i iduće nedelje biće i ozvaničen početak njegove pravne borbe za ćerku Noru.

Sada se ovim povodom oglasila i Aneli, koja smatra da Asmin samo pokušava da pronađe opravdanje zbog čega neće otići u Dubrovnik da vidi ćerku, te ističe da će u njegove riječi poverovati tek kada pokaže konkretne dokaze.

- To su samo njegove budalaštine i šuplje priče. Čim bude dao bilo kakve dokaze da je stvarno nekog prijavio ili pokrenuo postupak, onda ću mu vjerovati, a ovo je samo vadilica da ne dođe u Dubrovnik, da vidi svoju ćerku - poručila je Aneli za Pink.rs.

Asminova lekcija za Aneli, Situ i Groficu

Podsjetimo, Asmin je prethodno izjavio da je prijavio nadležnim organima u Austriji da se njihova ćerka već tri godine nalazi van te zemlje, kao i da će njegov advokat u ponedeljak završiti potrebnu proceduru za pokretanje postupka.

- Prijavio sam policiji da je dijete već tri godine van Austrije, ispričao sam situaciju. Rekli su da moram da dođem ja i advokat, da potpišemo to, da pokrenemo tužbu, da da advokat izjavu, pošto on mene zastupa u Austriji. On će to u ponedeljak da riješi sa policijom, odmah se pokreće postupak preko suda, a potom Centar za socijalni rad... Pokrenuće se postupak da se dijete vrati u Austriju. Sve dok traje suđenje ne može da se napusti Austrija - rekao je Asmin.

Vidi opis Aneli pobjesnila nakon što je Asmin prijavio policiji: Udarila jako na bišeg, oglasila se i Grofica Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 7 7 / 7

On je zatim objasnio da, kako tvrdi, njegov cilj nije da Aneli ostane bez starateljstva nad Norom, već da se dijete vrati u Austriju.

- Neće joj biti oduzeto dijete, već mora da ga vrati u Austriju. Ukoliko to Aneli ne bude uradila, onda će joj nažalost biti oduzeto. Ja idem sa policijom da oduzmem dijete, to stvarno ne želim. Ovo će joj biti samo mali znak da nikada u životu ništa nisam prijavio, da sada nauči ona, njena mama i sestra šta se dešava stvarno kada prijavim u Austriji to za dete.

Asmin je otkrio i da planira odlazak u Dubrovnik kako bi pokušao da vidi ćerku, ali je naglasio da od pravne borbe neće odustati.

- Što nije došla u Beograd, da vidim svoje dijete? Idem 26. tamo, to nema veze sa tim, šta ako ona to samo igra za rijaliti, uđe u desetku i kaže: "Nema više djeteta"? Šta onda da radim? Da slušam ponovo tri godine iste priče, da blamiram sebe, svoju porodicu? Našu Noru da blamiram, stvarno mi više ne pada na pamet. Sama je rekla: "On da je htio da vidi dijete, on bi nazvao policiju".

Oglasila se Grofica

Čim je vidjela šta njen bivši zet izjavljuje, na društvenim mrežama je reagovala Jasmina Ahmić Grofica, Anelina majka.

Evo kako ona izgleda:

- Kad prijaviš policiji u Austriji bivšu za dijete, pitaće ga:"Gdje si ti bio?". "Bio u Americi, skitao sam okoloo, nisam pitao za dijete, pa onda ušao u rijaliti, sve vrijeme majka izdržavala dijete" - poručila je Grofica.

(Pink.rs / MONDO)