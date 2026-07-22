logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Asmin uhvatio Uroša Stanića i oborio ga na pod: Haos tokom žurke posle Elite, obezbjeđenje hitno reagovalo

Asmin uhvatio Uroša Stanića i oborio ga na pod: Haos tokom žurke posle Elite, obezbjeđenje hitno reagovalo

Autor Ana Živančević
0

Na završetku Elite 9 došlo je do sukoba između Asmina Durdžića i Uroša Stanića.

Asmin uhvatio Uroša Stanića i oborio ga na pod: Haos tokom žurke posle Elite, obezbjeđenje hitno rea Izvor: Zadruga / youtube

Veče koje je trebalo da protekne u znaku slavlja nakon završetka Elite 9 pretvorilo se u pravi skandal kada je došlo do fizičkog obračuna između Asmina Durdžića i Uroša Stanića.

Sve je počelo dok su Asmin Durdžić i Maja Marinković pozirali fotografima, a Uroš im je iz neposredne blizine dobacivao komentare. Atmosfera je iz sekunde u sekundu postajala sve napetija, da bi ubrzo izbila svađa.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Asmin je najprije upozorio Uroša da se udalji, ali pošto ga ovaj nije poslušao, prišao mu je, uhvatio ga za vrat i oborio na pod. U tom trenutku nastala je opšta pometnja, a pripadnici obezbjeđenja odmah su reagovali i razdvojili dvojicu bivših rijaliti učesnika, spriječivši da sukob dobije još ozbiljnije razmjere.

Njih dvojica već neko vrijeme nisu u dobrim odnosima, a sukobi između njih traju još od boravka u rijalitiju.

Uroš je neposredno pred superfinale otkrio da je odlučio da pravdu potraži sudskim putem.

"Tuženi su Stanija, Maja i Asmin. Tražim pravdu za batine. Imao sam velike sukobe sa njima. Teško je bilo u rijalitiju, Stanija je pokazala ko je i šta je, nasilnica", rekao je Uroš Stanić.

Pogledajte kako je Uroš izgledao u Eliti:

On je tada tvrdio da je zbog svega zadobio ozbiljne zdravstvene posledice.

"Oštećena mi je bubna opna, možda ću morati na operaciju. Nos od batina Stanije Dobrojević mi je oštećen, moraću na intervenciju. Moraću da potražim pomoć psihoterapeuta", istakao je Stanić.

Izvor: Kurir/ MONDO

Možda će vas zanimati

Tagovi

Elita Asmin Durdžić uroš stanić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ