Asmin uhvatio Uroša Stanića i oborio ga na pod: Haos tokom žurke posle Elite, obezbjeđenje hitno reagovalo

Na završetku Elite 9 došlo je do sukoba između Asmina Durdžića i Uroša Stanića.

Izvor: Zadruga / youtube

Veče koje je trebalo da protekne u znaku slavlja nakon završetka Elite 9 pretvorilo se u pravi skandal kada je došlo do fizičkog obračuna između Asmina Durdžića i Uroša Stanića.

Sve je počelo dok su Asmin Durdžić i Maja Marinković pozirali fotografima, a Uroš im je iz neposredne blizine dobacivao komentare. Atmosfera je iz sekunde u sekundu postajala sve napetija, da bi ubrzo izbila svađa.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Asmin je najprije upozorio Uroša da se udalji, ali pošto ga ovaj nije poslušao, prišao mu je, uhvatio ga za vrat i oborio na pod. U tom trenutku nastala je opšta pometnja, a pripadnici obezbjeđenja odmah su reagovali i razdvojili dvojicu bivših rijaliti učesnika, spriječivši da sukob dobije još ozbiljnije razmjere.

Njih dvojica već neko vrijeme nisu u dobrim odnosima, a sukobi između njih traju još od boravka u rijalitiju.

Uroš je neposredno pred superfinale otkrio da je odlučio da pravdu potraži sudskim putem.

"Tuženi su Stanija, Maja i Asmin. Tražim pravdu za batine. Imao sam velike sukobe sa njima. Teško je bilo u rijalitiju, Stanija je pokazala ko je i šta je, nasilnica", rekao je Uroš Stanić.

Pogledajte kako je Uroš izgledao u Eliti:

On je tada tvrdio da je zbog svega zadobio ozbiljne zdravstvene posledice.

"Oštećena mi je bubna opna, možda ću morati na operaciju. Nos od batina Stanije Dobrojević mi je oštećen, moraću na intervenciju. Moraću da potražim pomoć psihoterapeuta", istakao je Stanić.

Izvor: Kurir/ MONDO