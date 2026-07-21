"Drago mi je što je Aneli doživela krah": Ivan Marinković opleo po takmičarima, pa spomenuo ćerku i sina

Stanija Dobrojević je pobedila u "Elite 9", a Ivan Marinković je podelio svoja razmišljanja o plasmanu i takmičenju

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Sinoć je u Šimanovcima održano finale "Elite " u kojoj je pobedu odnela Stanija Dobrojević, dok je drugo mesto uzela Aneli Ahmić. Nako proglašenja pobednika razgovarali smo sa Ivanom Marinkovićem koji je zauzeo četvrto mesto.

Na pitanje kada li se nada ovakvom plasmanu Ivan je rekao:

"Realno nadao sam se, uvek sam tu negde u prvih pet, šest, ali ovo stvarno četvrto mesto me iznenadilo. Negde realno kad pogledaš situaciju to jesam ja, ja jesam negde ono pokidao ovu sezonu pored ovih glavnih aktera, tako da sam prezadovoljan."

Ivan je zatim iznenadio kada je izjavio da ne zna da li je osvojio 50.000 evra.

"Ne znam, to ćemo videti još ne znam, rekao je on, pa priznao da ne zna na šta će potrošiti honorar."

"Imam dovoljno svojih honorara, videću sve to otom potom, tek sam izašao."

Marinković je otkrio i ko mu je sve čestitao plasman.

"Svi moji prijatelji, Boginja moja drugarica, Vanja Prodanović, Milan Stoičković, Jovana Cvijanović, Pljugica moja drugarica sa Vračara, svi su mi prišli i čestitali.

"Nisam zadovoljan pobednicom"

Ivan priznaje da nije zadovoljan pobednicom.

"Pa pobednica... Ovo je druga sezona da ne volim nijednu pobednicu, ali ako sam morao da biram to bi bila nažalost Stanija, ali drago mi je što je Aneli doživela još jedan krah, ali videćemo tek će da usledi u 'Narod pita' sve dalje", rekao je on, pa dodao da ga niko nije razočarao od učesnika.

"Niko me nije razočarao od učesnika, ne kajem se zbog svojih postupaka. Čekam samo Anđela Rankovića da zapliva sutra na jezeru ili Tašmajdanu gde god, s obzirom da je bio jedanaesti a hteo je da me isprati Indijanac ali mora da zna ko je kralj i doktor rijalitija, Ivan Marinković tako da moraće da plivaju mnogi."

Na pitanje da li planira da stupi u kontakt sa sinom Željkom i ćerkom Lenom, Ivan prizanje:

"Videćemo šta sledi, Željku je rođendan za pet dana, tako da ćemo videti šta će biti, naćete sutra. Za Lenu isto, otom potom, ima mnogo stvari koje treba da se reši."

Izvor: Blic/ MONDO