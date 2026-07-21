Otkriveno koliki je honorar Stanije Dobrojević pored 100.000 € od pobede: Sve izneto u javnost, nastao haos

Stanija je učešćem želela da ispriča svoju stranu priče o vezi sa Asminom, nazivajući je ličnom agonijom.

Izvor: Youtube

Javni rat između Stanije Dobrojević i njenog bivšeg verenika Asmina Durdžića tokom finala "Zadruge 9 Elite" dostigao je tačku ključanja kada su pred kamerama iznete šokantne tvrdnje o astronomskoj cifri koju je starleta navodno dobila za učešće.

Stanija Dobrojević je sinoć odnela pobedu u Zadruzi 9 Eliti i osvojila 100.000 evra, a Asmin je izneo tvrdnje da je njen honorar u rijalitiju bio 400.000 evra.

Nakon osmogodišnje pauze od rijaliti formata, Stanija Dobrojević se vratila pred kamere kako bi ispričala svoju stranu priče o vezi sa Asminom Durdžićem, ističući da je kroz taj odnos prošla kroz pravu agoniju.

– Želela sam da dođem ovde, u epicentar medija, kako bi se čula i moja strana priče.Kada sam bila u Americi, naišla sam na pogrešnog čoveka – Asmina, i to baš onda kada sam najviše želela da osnujem porodicu – izjavila je emotivna Stanija u Zadruzi 9 Eliti, dodajući da njeno iskustvo treba da posluži kao lekcija drugim devojkama.

Asminov kontraudar: "Uzela je 400.000 evra!"

Međutim, Asmin Durdžić nije ostao dužan bivšoj verenici. Tokom žestokog suočavanja, on je izneo tvrdnje da ni Stanija, ali ni njena suparnica Aneli Ahmić (koja je na kraju osvojila drugo mesto u superfinalu), ne zaslužuju pobedu jer su u rijaliti ušle isključivo preko njegove grbače.

– Ja sam pokazao da su Aneli i Stanija iste. Obe su ušle na moj račun! I onda pričaju kako treba da pobede. Aneli priča kako treba da pobedi, a zarađivala je tri godine na osnovu mene, dok je Stanija uzela neverovatnih 400.000 evra i kao ona treba da pobedi – poručio je Asmin bez dlake na jeziku, optužujući ih da "glume dve žrtve".

Stanija van sebe: "Dokaži to!"

Ove optužbe su izazvale pravi zemljotres, a Stanija je odmah skočila i oštro demantovala da je primila pomenutih 400.000 evra:

– Dokaži tih 400.000 evra, klošaru! Videće se sve kada izađem. Dokaži tih 400.000, ali dobro... nek ti bude – odbrusila mu je vidno izrevoltirana starleta.

Podsetimo, Stanija Dobrojević je na kraju odnela pobedu u devetoj sezoni "Elite" i osvojila glavnu nagradu od 100.000 evra, dok je drugo mesto pripalo Aneli Ahmić.

Pogledajte proglašenje:

Proglašenje pobednika Elite 9 Stanija Dobrojević Izvor: YouTube

(Blic.rs/MONDO)