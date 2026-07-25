Seka Aleksić je značajno smršala i svoj put ka transformaciji podijelila sa pratiteljima na Instagramu.
Seka Aleksić je dovela liniju do perfekcije a sada je na svom Instagramu sa fanovima podijelila kako je izgledao višemjesečni proces borbe.
Pjevačica je istakla da je uz kilograme riješavala i svoj problem sa insulinskom rezistencijom
Seka je otkrila je da je taj proces trajao nekoliko mjeseci, te da na žalost ni ona nema magičnu formulu, "kako izgubiti 7 kila za 7 dana".
Pjevačica se već godinama bori sa insulinskom rezistencijom, a sada je uz pomoć endokrinologa riješila i zdravstveni problem i problem sa kilogramima i apetitom.
- Borba je trajala mjesecima unazad. Godinama sam imala insulinsku rezistenciju i sa svojim endokrinologom dobila sam prporuku da krenem sa terapijom, koristila sam odrđene injekcije, uz to sam promenila način ishrane i počela sam redovno da treniram - otpočela je priču ona.
Seka Aleksić izgubila je 14 kilograma za 7 mjeseci, a kako kaže ovaj proces zahtijevao je da napravi velike promjene.
Seka Aleksić smršala 14 kilograma: Redovno išla u teretanu, pa priznala i da je primala injekcije
- Napravila sam velike promjene u svom životu i to nikako nije bio sao jedan potez. To je kombinacija više stvari i nije se desilo preko noći nego malo po malo.
- Čekala sam pravi trenutak, da vidim kako lek djeluje na mene, a kada sam vidjela da svi pišu i nagađaju sve i svašta, onda sam odlučila da progovorim - otkrila je ona.
(Blic, MONDO)