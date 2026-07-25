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„Sramota, hvali se što je dobila sve na gotovo“: Ćerka pjevača koja ima dva razreda srednje razbjesnila mreže (Foto)

„Sramota, hvali se što je dobila sve na gotovo“: Ćerka pjevača koja ima dva razreda srednje razbjesnila mreže (Foto)

Autor Dragana Tomašević
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Ela Dvornik na udaru javnosti zbog objave na Instagramu u kojoj se šali što je nezaposlena

„Sramota, hvali se što je dobila sve na gotovo“: Ćerka pjevača koja ima dva razreda srednje razbjesn Izvor: Instagram printscreen / elladvornik

Ćerka pokojnog hrvatskog muzičara Dina Dvornika, Ela Dvornik, izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama nakon posljednje objave na Instagramu.

Ela je podijelila jutarnji selfi uz šaljiv komentar o tome što je nezaposlena, ali su pojedini pratioci njene riječi protumačili kao neukusne i uvredljive.

„Niko nije gledao kad sam se budila u 4 ujutro da radim. Niko nije gledao kad sam satima sjedjela i učila i isprobavala i griješila. Kad sam prolivala suze, krv i znoj… Zato što nisam radila ništa od navedenog. Dobro jutro svima od vaše najdraže nezaposlene prijateljice. Idemo provesti još jedan besmisleni dan zajedno“, napisala je Ela.

Nakon objave, dio njenih pratilaca kritikovao je ovakav način šale, navodeći da ostavlja utisak kao da se podsmeva ljudima koji su za svoj uspjeh morali da rade, uče i prolaze kroz teške periode.

Pojedini korisnici su joj poručili da obriše objavu, dok su drugi stali u njenu odbranu smatrajući da je riječ samo o samoironiji i šali na sopstveni račun.

Pogledajte:

"Hvali se što je dobila sve na gotovo. Sramota", glasio je komentar.

Buran razvod i borba za starateljstvo

Ela je imala turbulentan razvod, a jednom prilikom je govorila o starateljstvu koje ona i njen bivši dijele nad ćerkicama.

„Ne žive sa mnom. Imamo podijeljeno starateljstvo (za sada). Ali sudija je odredila privremenom mjerom da djevojčice žive s tatom u našoj porodičnoj kući u Istri. Ja sam podstanar u Novom Zagrebu. Ovo je najveći apsurd ikada, ali čisto da znate da i to postoji. Kad je mojih sedam dana, ja ih provodim u istoj kući s bivšim suprugom i ćerkama. Dakle, sedam dana živimo svi zajedno svake druge nedjelje, srećna porodica. Mogu da se rugam ovome jer ni meni ni njemu nije to drago, ali tako su odlučili“, napisala je ona tada na Instagramu.

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Tagovi

Ela Dvornik dino dvornik

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