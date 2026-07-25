Nekadašnja članica grupe Đogani fantastiko nije šteđela kolege u svojim komentarima

Izvor: Kurir televizija

Pjevačica Slađa Delibašić odlučila je da bez dlake na jeziku kaže šta misli o današnjoj muzičkoj sceni, odnosno estradi koja se, kako smatra, „potpuno promijenila“, ali i zbog čega nikada nije pristajala da pjeva za bakšiš ili ispunjava muzičke želje gostima.

„Sadašnja muzika mi je užas, zaista. Ne razumijem je. Nekada se tačno znalo ko su pjevači, ko su grupe i ko vrijedi. Znalo se koliko ozbiljnih bendova postoji u Beogradu i cijeloj Srbiji. Danas kada uđem u avion, imam utisak da su svi pjevači i da su svi traženi. Nekada nije mogao svako da bude popularan. Moralo je mnogo da se radi, znalo se da zabavljači pjevaju u klubovima, narodnjaci u kafanama. Danas radiš gdje te gazda pozove i to je postalo sasvim normalno“, rekla je Slađa u podkastu „Družimo se“.

Ona smatra da su se vremenom izgubili kvalitet i emocija u muzici, ali i da nove generacije ostaju uskraćene za pjesme uz koje su odrastali njihovi roditelji.

Vidi opis "Glume zvijezde dok ne vide novčanicu od 50 eura": Slađa Delibašić raspalila po estradi, pjevače nazvala prodanim dušama Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Kurir televizija Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Kurir televizija Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 7 7 / 7

„Naša djeca su nekada odrastala uz lijepe tekstove, melodije koje su imale smisla i pjesme uz koje si mogao da se veseliš. Danas je sve drugačije. Kao da je najvažnije da nešto postane hit preko noći, a ne da ostane zauvijek“, rekla je pjevačica.

Slađa priznaje da je tokom karijere često bila oštra u svojim komentarima, ali ističe da nikada nije govorila nešto iza čega ne može da stane.

„Možda sam nekada bila gruba. Imam dosta izjava u kojima sam rekla da su pjevači najprodanije duše. Mnogi su se naljutili zbog toga, ali ja i danas stojim iza tih riječi. Vjerujte mi, jesu. Sve se danas gleda kroz zaradu. Nije dovoljno ono što je dogovoreno za nastup, već se razmišlja kako još nešto može da se naplati. Ja sam surovo iskrena i nemam problem da se suočim sa bilo kim i da mu kažem u lice ono što mislim“, poručila je Slađa.

„Glumi zvijezdu, pa za 50 ili 100 eura pjeva šta god mu se naruči“

Posebno joj smeta to što mnoge kolege pristaju da za novac mijenjaju svoj repertoar i pjevaju pjesme koje nemaju veze sa njihovim programom.

„Ne mogu da razumijem da neko glumi veliku zvijezdu, a onda čim mu neko priđe sa novčanicom od 50 ili 100 eura, odmah prihvati da pjeva šta god mu se naruči. Mnogo su se spustili kriterijumi, ali i karakteri ljudi na estradi. Ja to nikada nijesam radila. Kada mi neko priđe sa takvim predlogom, lijepo se zahvalim i kažem da to nije moj način rada. Ako baš želi muziku po želji, uvijek kažem: ‘Dajte klavijaturisti, pa neka vam on pjeva. Ja to ne radim’“, poručila je Slađa.

Pjevačica ističe da je tokom cijele karijere ostala dosljedna sebi i da nikada nije nastupala na svadbama niti prihvatala bakšiš.

„Svadbe nikada nijesam radila i to svi znaju. Mogu da dođem kao gost, da čestitam mladencima, ali da pjevam na svadbi – ne. To jednostavno nije moj izbor i toga se držim od početka karijere“, rekla je Slađa.