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Ogromna tragedija u domu Slađe Delibašić: Slomljena od bola, mjesecima krila šta se dešava u domu

Ogromna tragedija u domu Slađe Delibašić: Slomljena od bola, mjesecima krila šta se dešava u domu

Autor Đorđe Milošević
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Slađa je potvrdila tužne vijesti i otkrila kako je izgledala njegova borba.

Umro otac Slađe Delibašić Izvor: Kurir televizija

Poznata denserka Slađa Delibašić suočava se sa velikim porodičnim gubitkom. Njen otac, Ljubo Delibašić, preminuo je nakon kratke i teške bolesti, a pjevačica je tek sada odlučila da o tome javno progovori.

Vijest o njegovoj smrti nije ranije dijelila sa javnošću, jer je željela da bolne trenutke prođe u krugu najbližih. Ljubo Delibašić, nekadašnji fudbaler FK Trepča iz Kosovske Mitrovice, izgubio je bitku sa bolešću krajem maja.

Slađa je potvrdila tužne vijesti i otkrila kako je izgledala njegova borba.

"Tačno je. Nekako se sve iznenada desilo. Bio je jedno vrijeme loše. Brat i ja smo svaki dan brinuli o njemu, raspitivali smo se šta mu je, a on je samo govorio da mu nije ništa", ispričala je potresena Slađa.

Kako je objasnila, tek po prijemu u bolnicu saznali su pravu dijagnozu.

"Odveli smo ga u bolnicu i tamo je ustanovljeno ono najgore na želucu. I nije prošlo ni nedelju dana i bilo je gotovo. Ja sam sada bolje, juče smo dali 40 dana - otkrila je denserka, dodajući da je njen otac bio pravi sportista, divan čovjek koji niti je pio, niti je pušio.

Slađi otac bio velika podrška

Slađa je više puta isticala koliko je bila vezana za oca, naročito zato što je majku izgubila još kao desetogodišnja djevojčica. Odrastanje u Kosovskoj Mitrovici pamti po periodu kada je porodica bila na okupu, a otac joj je, kako je govorila, tokom života bio najveći oslonac i podrška, uključujući i prve korake koje su ona i Đole Delibašić napravili na estradi.

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Slađa Delibašić Otac preminuo

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