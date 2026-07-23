Oglasila se Indi nakon što je postala tetka: Ne krije uzbuđenje zbog prinove u porodici, svima poručila jedno

Pevačica Edita Aradinović porodila se carskim rezom u bolnici "Narodni front" i na svet donela devojčicu kojoj je dala ime Zoia.

Izvor: Instagram printscreen / indy_ara_indira

Edita Aradinović je juče na svet donela svoje prvo dete, te je otkrila da je naslednici dala ime Zoia, a sada se oglasila i pevačicina sestra Indi.

Kako se mama i beba osećaju odlično, čestitke pristižu sa svih strana. Najponosnija je njena sestra, pevačica Indira Aradinović Indi, koja je svoju sreću podelila sa pratiocima na mrežama:

"Hvala svima na čestitkama. Divni ljudi. Jedva čekam da je vidim. Moja Zoia 22.07.2026. Ljubi je i voli tetka najviše na svetu".

Radost su podelile i sestre Luna i Nina Đogani. Luna je uputila dirljivu poruku:

"Čestitam mojoj sestri na rođenju najveće ljubavi, one prave bezuslovne koja ti nikada neće okrenuti leđa. Ostalo sve znaš, neka vas Bog čuva", na šta je Edita kratko i emotivno odgovorila: "Volim te Luna moja, sve znaš".

Pogledajte:

Ubrzo se oglasila i Nina Đogani rečima:

"Moja najlepša sestrica se porodila i donela najlepšeg anđela na svet. Bićeš najbolja mama na svetu, volim vas puno. Čestitam".

Edita joj je na ovu čestitku poručila: "Srce moje lepo! I ja vas, Nina ti si sledeća".

Iako je poznata ličnost, Edita je pre porođaja istakla da nema, niti joj je potrebna protekcija u porodilištu:

"Apsolutno mi nije potrebna veza. Čak sam i posavetovana zadnjih meseci, u smislu, šta god da se desi na isto dođe. I imam sjajnu doktorku. I onda nemam brige u tom smislu. I znam da su babice tamo predivne. Verovali ili ne, ova pevačica nema vezu".

Prisetimo se šta je još Edita pričala o porođaju: